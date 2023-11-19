رياديو الأردن يحصدون ربع مليار دولار بـ5 سنوات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – أظهر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالشراكة مع MAGNiTT حول بيئة ريادة الأعمال في الأردن، استقطاب الرياديين في الأردن لنحو ربع مليار دولار من رؤوس الأموال خلال 5 سنوات.
وقال التقرير إن الأردن حصد 246 مليون دولار عبر 220 صفقة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث أظهرت بيئة ريادة الأعمال أنها
تزال واحدة من أسرع أنظمة رأس المال الاستثماري الجريء نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جاء الأردن في المركز الرابع في كل من التمويل الجريء وعدد الصفقات.
وفي الفترة 2018-2022، تابع التقرير، جمعت الصفقات الخمس الكبرى 39% من إجمالي رأس المال الجريء في الأردن.
وبين التقرير أن الأردن شهد عددًا من عمليات الاستحواذ خلال الفترة منها الاستحواذ على : Jobedu، وPOSRocket، من قبل شركة Novajax ومقرها الولايات المتحدة وشركة Foodics في المملكة العربية السعودية.
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