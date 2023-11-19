رياديو الأردن يحصدون ربع مليار دولار بـ5 سنوات

MENAFN - Khaberni) خبرني – أظهر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالشراكة مع MAGNiTT حول بيئة ريادة الأعمال في الأردن، استقطاب الرياديين في الأردن لنحو ربع مليار دولار من رؤوس الأموال خلال 5 سنوات.

وقال التقرير إن الأردن حصد 246 مليون دولار عبر 220 صفقة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث أظهرت بيئة ريادة الأعمال أنها

تزال واحدة من أسرع أنظمة رأس المال الاستثماري الجريء نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جاء الأردن في المركز الرابع في كل من التمويل الجريء وعدد الصفقات.

وفي الفترة 2018-2022، تابع التقرير، جمعت الصفقات الخمس الكبرى 39% من إجمالي رأس المال الجريء في الأردن.

وبين التقرير أن الأردن شهد عددًا من عمليات الاستحواذ خلال الفترة منها الاستحواذ على : Jobedu، وPOSRocket، من قبل شركة Novajax ومقرها الولايات المتحدة وشركة Foodics في المملكة العربية السعودية.