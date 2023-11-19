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فيرستابن يتجاوز العقوبة ويتوج بلقب النسخة الأولى من سباق لاس فيجاس لفورمولا-1

11/19/2023 5:26:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجاوز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول عقوبة خمس ثوان وتوج بلقب النسخة الأولى من سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى اليوم الأحد.

وتفوق فيرستابن المتوج مؤخرا بلقبه الثالث على التوالي في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 ، على تشارلز لوكلير سائق فيراري، الذي تجاوز سيرجيو بيريز سائق ريد بول في الأمتار الأخيرة من اللفة الأخيرة للسباق الأمريكي محرزا المركز الثاني.

وصعد فيرستابن إلى الصدارة على حساب لوكلير في بداية السباق، لكنه تلقى عقوبة خمس ثوان، بعدما دفع بسيارة سائق فيراري إلى خارج المضمار.

وحاول لوكلير تسوية الأمور داخل المضمار ونجح بالفعل في تجاوز فيرستابن في اللفة الـ17، لكن السائق الهولندي دخل مركز الصيانة على الفور لتبديل إطارات سيارته وقضاء عقوبته.

وخرج فيرستابن من مركز الصيانة في المركز الحادي عشر وبدأ في تجاوز منافسيه تدريجيا ، قبل دخول سيارة الامان في اللفة الـ25 عقب حدوث تصادم بين فيرستابن وجورج راسيل سائق مرسيدس في صراعهما على المركز الرابع، مما تسبب في وجود ركام على أرض المضمار.

وبعد استئناف السباق لم يستغرق فيرستابن الكثير من الوقت لتجاوز زميله بيريز ثم لوكلير في طريقه لتحقيق الفوز الـ18 هذا الموسم.

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