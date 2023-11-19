فن الإدارة

الإدارة هي فن الحصول على أقصى النتائج بأقل جهد ممكن، وهذا الطرح يجعل الإدارة فناً وممارسة وطريقاً فاعلاً من أجل شق الطريق نحو تحقيق الأهداف المرجوة. الإدارة هي علم له أصوله، وفن؛ لأنها تنفذ بأساليب فنية، والمفهومان صحيحان في العملية التنظيمية للإدارة؛ حيث تجمع بين العلم والفن، فتمثل الأصول العلمية جانبها النظري، والأساليب الفنية جانبها التطبيقي.

وأكد علماء الإدارة التقليديون أن الإدارة هي فن يعتمد على الصفات الشخصية التي يمتلكها الفرد، والتي يمكن صقلها عن طريق التجربة والخبرة، وبناءً على ذلك فإنه يمكن القول بأن النشاط الذي يمارسه المدير يعتبر فناً يتركز حول مهارة الفرد وحسن تعميقه في تطبيق المعارف والمعلومات التي يمتلكها. الإداري الناجح هو الذي يستطيع تنظيم الأمور على نحو لا يعود العمل بحاجة إلى وجوده، كما يقول غازي عبدالرحمن القصيبي.

وقد حققت الإدارة الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة نجاحات كبيرة أوصلتها إلى العالمية في الأداء والخدمة وثقافة الإبداع والتميز في الأداء؛ ولذلك يجب ألا نتوقف أبداً عن التركيز على تطوير منظومة التنمية البشرية، وأن يكون الإنسان محور اهتمامنا، وضمن أولويات خططنا المستقبلية؛ ما يتلاءم مع متطلبات التقدّم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم.

هذا بجانب استدامة التقييم والتقويم واستثمار كل الفرص المتاحة لتطوير المهارات الإدارية وإطلاق المواهب الإبداعية، وتوفير بيئة عمل حقيقية للإبداع ومحفزة للإنتاجية، وتعميق مفهوم ثقافة الشفافية وروح الفريق الواحد.



وأتطلع بشغف إلى استمرار عرض وتوثيق قصص النجاح لأبطالنا في ميدان العمل من مختلف المستويات الإدارية، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة في تجاربنا المهنية لكل الأجيال القادمة، واستثمار التقنيات الحديثة في منصات التواصل الاجتماعي لعرضها، وتحقيق التفاعل والمشاركة الهادفة.