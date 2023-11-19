الصورة المدهشة

لا يمكن لهذا السحر أن يبطل، ولا لهذه الدهشة ألا تثيرنا وإن تكررت، ولا لهذا الجمال أن يتوارى.. هكذا تيقنت تماماً أن الصورة ستظل باقية، متصدرة، قادرة أن تفعل بخيالنا ما لا يفعله سواها.

هذه هي الفكرة التي تهادت في خاطري أثناء الإبحار في تفاصيل الصور المعروضة بحفل تتويج الفائزين بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، الذي احتضنته كالعادة دبي أوبرا نهاية الأسبوع الماضي، فقد كانت الصور المعروضة مبهرة للحاضرين، نجحت في نسج وصال معهم، وأخذهم في سياق تواصلي معها بشكل فريد، وهكذا هي في كل مرة تأخذنا في محيطها، أو داخلنا بشكل فريد.

الرهان على جماليات الصورة كان ينتصر دائماً بناءً على اتكاء كبير على عنصري المفارقة والدهشة، قياساً بالواقع، لكن في ظل سياق الصور المتدفقة من التقارير التلفزيونية والقنوات والمواقع الإخبارية، فالواقع قد يبدو شاطحاً وأكثر جموحاً من الحدود التي قد تبرزها الصورة الفوتوغرافية ذات الأبعاد الجمالية، وهنا مفارقة أخرى، حتى في هذه الظروف، تنتصر الصورة الفوتوغرافية في معركة الدهشة والإبهار.

في الحقيقة الصورة الفوتوغرافية هي ابنة شرعية للواقع، وليست منفصلة عنه، بل هي عاكسة، وموثقة له، فلماذا يؤثر فينا المشهد المصور فوتوغرافياً أكثر من معايشتنا الفعلية لتفاصيله؟

كيف تنجح الصورة في جذب بانوراما ثرية من الفنانين والأدباء والمثقفين، الأكاديميين والمهنيين، متذوقي الشعر والنثر، المهتمين بالأعمال الإنسانية، والمنتمين إلى تروس الإنتاج الدائرة في القطاعات المتباينة، المارين في طرقات المدينة، والعابرين للقرى والنجوع والأحياء، في الملاعب والجامعات والمدارس، وغير ذلك، الصورة قاسم مشترك في اهتمام الجميع، هي قلب المشهد، بل هي المشهد في أبعاد طولية وعرضية محددة بعناية.

هذه اللحظة التي قام المصور بحبسها في كادره، ونجح في إيقاف الزمن عندها للحظة، مقتطعاً إياها لنا، متيحاً فرصة أكبر من مساحتها الزمنية العابرة، من أجل الوقوف عند تجلياتها، هي أكثر مناسبة، ربما، لإيقاع استيعابنا لما يصاحبها من دلالات ومشاعر، وما تثيره من انفعالات وتساؤلات، لكنها في الغالب تسلمنا إلى ضفاف الدهشة.. الشك.. المزيد من التساؤلات، أكثر مما تنتهي بنا إلى المعلومة وسكينة الإجابات السهلة.

أظن أن الصورة باقية وملتصقة ودائمة الحضور، طالما حضر الخيال أو حتى الواقع البشري، وهذا الحنين الدائم لها، والارتياح في قراءة ما تبوح به، لا يمكن أن يكون عابراً، وستكون دائماً قادرة على إثارة الدهشة، بل والعجب.