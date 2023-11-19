جمارك دبي تسجل نمواً قوياً بواقع 13 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري

سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي نمواً قوياً بواقع 13 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 21.6 مليون معاملة مقارنة مع 19 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بمستهدفات الأجندة الاقتصادية لدبي "D33" بمضاعفة التجارة الخارجية وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.

خدمات رقمية

أكد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي تواكب الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، ورفع إنتاجية الاقتصاد من خلال الابتكار وتبني الحلول الرقمية حيث تقدم جمارك دبي لقطاعات الأعمال والتجارة خدمات ذكية رائدة عالمياً ، توفر التكاليف على الشركات وتسرع من عملياتهم التجارية لزيادة العائد عليها، ويعكس التحديث المستمر لنظام "مرسال2" كجزء من برنامج التطوير الذي تعتمده جمارك دبي، والهادف إلى تصميم سياسات وإجراءات فعالة تسهم في دعم التجارة، كما يهدف البرنامج إلى تطبيق أحدث التقنيات بغية دعم مسيرة التطور لجمارك دبي تلبية لحاجة الشركات إلى السرعة والكفاءة والأمان في عمل سلاسل التوريد العالمية.

87% حصة البيانات الجمركية

استحوذت البيانات الجمركية على حصة 87 % من إجمالي المعاملات الجمركية ليصل عدد البيانات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي حتى نهاية الربع الثالث من 2023 نحو 18.8 مليون بيان جمركي مقارنة مع 16.6 مليون بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي وبنمو بواقع 13.2 %، وتظهر هذه الأرقام مستوى التحول الرقمي الذي وصلت له جمارك دبي والاستثمار الناجح في التكنولوجيا المتطورة لتقنية المعلومات حيث تنجز برامجها الرقمية نحو 70 ألف بيان جمركي في اليوم الواحد.

تسهيلات تجارية

تولى جمارك دبي أهمية متزايدة لتعزيز الشراكة مع المتعاملين، وضمان حصولهم على قيمة مضافة وذلك في إطار حرصها على القيام بدورها الحيوي في تعزيز اقتصاد دبي، عبر تقديم أفضل التسهيلات التجارية لاستقطاب المزيد من عمليات التجارة إلى الإمارة، وتطور الدائرة مبادرة "تتبع حالة الشحنات" وهو مشروع واعد يوفر تجربة استثنائية للعملاء من خلال تتبع حالة الشحنات من الوصول لغاية مرحلة الافراج ، ويتميز المشروع بتوفر مراقبة لحظية ورؤية شاملة حول تخليص البضائع عبر حدود دبي ، وتعد المبادرة رائدة على مستوى العالم بما يرسخ دبي مركزاً استراتيجياً في التجارة العالمية ، و يهدف المشروع المبتكر إلى زيادة الكفاءة وخفض التكاليف للجهات الجمركية وللتجار ، كما يمكن العملاء من اتخاذ الإجراءات اللاحقة.

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