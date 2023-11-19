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فيفا يعين الحتاوي مراقباً لمباراة الأردن والسعودية ضمن تصفيات كأس العالم 2026

11/19/2023 5:26:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي بمراقبة مباراة الأردن و السعودية، و التي ستقام في مدينة عمان الأردنية بتاريخ 21 نوفمبر الحالي.

حيث يتصدر منتخب السعودية المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط ثم الأردن وطاجيكستان بعد تعادلهما برصيد نقطة واحدة، فيما تأتي باكستان في نهاية ترتيب المجموعة.

وكان الحتاوي أختير مراقباً للمباراة التي جمعت بين
جزر المالديف و بنغلاديش في مدينة ماليه عاصمة جزر المالديف بتاريخ 12 أكتوبر
الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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