فيفا يعين الحتاوي مراقباً لمباراة الأردن والسعودية ضمن تصفيات كأس العالم 2026

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي بمراقبة مباراة الأردن و السعودية، و التي ستقام في مدينة عمان الأردنية بتاريخ 21 نوفمبر الحالي.

حيث يتصدر منتخب السعودية المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط ثم الأردن وطاجيكستان بعد تعادلهما برصيد نقطة واحدة، فيما تأتي باكستان في نهاية ترتيب المجموعة.

وكان الحتاوي أختير مراقباً للمباراة التي جمعت بين

جزر المالديف و بنغلاديش في مدينة ماليه عاصمة جزر المالديف بتاريخ 12 أكتوبر

الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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