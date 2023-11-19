المجلس الأعلى للطاقة يستعرض أبرز الاستراتيجيات والمبادرات في مجال كفاءة الطاقة والمياه

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع التاسع والسبعين للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

ناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها إنجازات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في مجال كفاءة عمليات التشغيل والحد من الانبعاثات الكربونية، حيث قامت الشركة (EGA) بتنفيذ إجراءات وبرامج كان لها المردود الإيجابي في دفع كفاءة تصنيع الألمنيوم، كما أدرجت العلامة التجارية الجديدة لنوع الألمنيوم (celestiAL) المنتج من استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والتي يتم تسويقها في الأسواق العالمية واستعمالها من قبل شركات معروفة في تصنيع السيارات.

كما تطرق المجلس إلى سير العمل في خارطة طريق مشاريع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو) حيث تم الانتهاء من تأهيل حوالي 8 آلاف مبنى في دبي وتضمنت عملية إعادة التأهيل تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية ضمن مبادرة "شمس دبي" التي تساهم في تعزيز كفاءة تشغيل المباني في دبي. كما تم استعراض سير تنفيذ برامج الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي والتي تهدف الى زيادة فعالية ترشيد استهلاك المياه المحلاة وإعادة تدوير واستخدام المياه المعدومة بالإضافة إلى الحفاظ على المياه الجوفية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي : "تحقيقاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر المستدام وجهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ودعم أهداف مؤتمر الأطراف (COP28)، و"عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة، استعرضنا سير العمل في الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي، حيث تتبنى الإمارة نهجاً شاملاً لضمان استدامة موارد المياه يركز على تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتقليل استهلاك المياه بنسبة 30% بحلول عام 2030."

وأضاف معاليه: "تحقيقاً لاستراتيجية الإمارات للحياد الكربوني وتماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، تعمل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "الاتحاد إسكو" للوصول للهدف الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وجعل دبي نموذجاً عالمياً للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الريادة والشراكة وتبني تقنيات كفاءة استخدام الطاقة."

من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: "تم إنجاز برامج ومشاريع نوعية في إمارة دبي بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص في السنوات الخمس الماضية، حيث يتم مراجعة عمليات التنفيذ حسب جدول زمني محدد وميزانيات مدروسة لضمان تحقيق النتائج المخطط لها، وهذا مايدعم منظومة المجلس التي تغدو إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لإمارة دبي تماشياً مع خطة دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول الى الحياد الكربوني بحلول عام 2050."

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