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جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا لن يتهاون مع جاهزية اللاعبين في بطولة أوروبا

11/19/2023 5:26:50 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا إنه سيتعين على لاعبي الفريق الراغبين في المشاركة ببطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا أن يكونوا في قمة الجاهزية واللياقة البدنية بعد تقليص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) التشكيلة المسموح بها إلى 23 لاعبا.

وارتفع عدد اللاعبين في الفرق من 23 إلى 26 في نسخة بطولة أوروبا السابقة لتخفيف المخاطر على الفرق التي تواجه نقصا في اللاعبين المتاحين لمباريات معينة بسبب حالات الإصابة المحتملة بفيروس كوفيد-19 وإجراءات الحجر الصحي.

وفي بطولة أوروبا 2021، انضم هاري ماجواير وجوردان هندرسون إلى تشكيلة إنجلترا خلال فترة تعافيهما من الإصابات. وفي كأس العالم العام الماضية انضم كايل ووكر وجيمس ماديسون وكالفن فيليبس رغم معاناتهم من مشكلات مماثلة.

وقال ساوثجيت للصحفيين قبل مواجهة مقدونيا الشمالية في تصفيات أوروبا 2024 "بإمكاننا القيام برهانات أقل بكثير مما قمنا به في البطولتين الأخيرتين حين كان العدد 26 لاعبا".

وأضاف "حجم الفريق يجعل التفكير مختلفا لأنه كان لديك مساحة للتصرف في البطولتين الأخيرتين لضم لاعبين لن يكونوا جاهزين للعب في أول مباراتين مثلا.

""هذه المرة سيكون الإعداد البدني للاعبين مهما حقا."

وتتصدر إنجلترا، التي تأهلت بالفعل لنهائيات بطولة أوروبا 2024، المجموعة الثالثة برصيد 19 نقطة جمعتها من سبع مباريات. وستواجه مقدونيا الشمالية في سكوبيا غدا الاثنين.

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