الاتحاد البحريني للبولينج: السعودي بندر اليابه في صدارة مسابقة الشباب ببطولة ناس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اعتلى اللاعب السعودي بندر اليابه صدارة الترتيب بمسابقة الشباب ببطولة المرحوم عبدالله بن أحمد ناس الثالثة للبولينج والتي ينظمها الاتحاد البحريني للبولينج حتى 25 نوفمبر، بعدما رفع رصيده إلى 2095 نقطة كما صعد مواطنه عبدالعزيز التميمي للمركز الثاني 2021 نقطة وتراجع مواطنهما يوسف سالم للمركز الثالث 2011 نقطة والكويتي عادل أبل رابعا 2004 نقطة ومواطنه عبدالرزاق عبدالله خامسا 1993 نقطة.

وفي مسابقة الكبار يواصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود هيمنته على مركز الصدارة 1958 نقطة ويليه مواطنه ياسر ابوالريش ثانيا 1956 نقطة والكويتي يعقوب الشطي ثالثا 1956 نقطة ومواطنه إياد الأميري رابعا 1897 نقطة وحميد تقي خامسا 1817 نقطة.

ولم يتغير موقف مسابقة الرجال حيث بقى علي الماص في صدارة الترتيب 2175 نقطة ويوسف فلاح ثانيا 2153 نقطة والكويتي محمد عبدالله ثالثا 2149 نقطة والسعودي عبدالرحمن الخليوي رابعا 2121 نقطة والعماني غالب البوسعيدي خامسا 2117 نقطة.

وضمن منافسات مسابقة السيدات تتصدر اللاعبة ليلى الجناحي قمة الترتيب 1679 نقطة ونورة سلطان ثانية 1636 نقطة والسعودية مشاعل ثالثة 1582 نقطة ومرسيل سلطان رابعة 1533 نقطة واللاعبة سارة خامسة 1511 نقطة.

وأسفرت الجوائز اليومية لأعلى المحاولات عن فوز العماني غالب البوسعيدي بمسابقة الرجال 747 نقطة، وفوز الكويتي خالد القعود بمسابقة الكبار 656 نقطة وفوز اللاعبة سارة بمسابقة السيدات 532 نقطة وفوز السعودي بندر اليابه بمسابقة الشباب 717 نقطة.