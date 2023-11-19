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جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من ملك مملكة إسبانيا

11/19/2023 5:21:10 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، برقية شكر جوابية من صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إليه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لمملكة إسبانيا.

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