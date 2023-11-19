MENAFN - Palestine News Network ) في اليوم الرابع والاربعين من العدوان على غزة يواصلالاحتلال شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة بالقطاع ووازاة الصحة تعلن في حصيلة غير نهائية ارتفاععدد الشهداء إلى 11800 شهيد, أكثر من 29 جريح،





منظمة الصحة العالمية تعلن، أن مستشفى الشفاء في مدينة غزة تحولت إلى "منطقة موت"، داعية إلى إخلائه بالكامل.











فريق من منظمة الصحة سيخرج 32 طفلا من الخدج من مستشفى الشفاء





الاحتلال يفرض خطوات عقابية متصاعدة بحق المعتقلين و إجراءات تنكيلية إضافية بحقهم، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع





الكنيست الإسرائيلي سيناقش

غدا الاثنين مشروع قانون إلاعدام بحق الاسرى الفلسطينيين تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.







وفي الضفة الغربية جماهير غفيرة من ابناء شعبنا تشيع جثمان الشاب عمر اللحام البالغ من العمر 20 عاما

الذي استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال في رأسه خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة ببيت لحم



وفي نابلس الاحتلال يصيب 6 مواطنين بالرصاص وآخرين بالضرب ويفجر مقر

حركة"فتح" في مخيم بلاطة وفيما يواصل الاحتلال اقتحام جنين ومخيمها منذ ساعات الليلة الماضية.







توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد اليوم الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم بارداً وعاصفاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الامطار في المناطق الشمالية صباحا تمتد مع ساعات الظهيرة والمساء إلى بقية المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.



