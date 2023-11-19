(MENAFN
- Palestine News Network )
في اليوم الرابع والاربعين من العدوان على غزة يواصل
الاحتلال شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة بالقطاع ووازاة الصحة تعلن في حصيلة غير نهائية ارتفاع
عدد الشهداء إلى 11800 شهيد, أكثر من 29 جريح،
منظمة الصحة العالمية تعلن، أن مستشفى الشفاء في مدينة غزة تحولت إلى "منطقة موت"، داعية إلى إخلائه بالكامل.
فريق من منظمة الصحة سيخرج 32 طفلا من الخدج من مستشفى الشفاء
الاحتلال يفرض خطوات عقابية متصاعدة بحق المعتقلين و إجراءات تنكيلية إضافية بحقهم، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع
الكنيست الإسرائيلي سيناقش
غدا الاثنين مشروع قانون إلاعدام بحق الاسرى الفلسطينيين تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.
وفي الضفة الغربية جماهير غفيرة من ابناء شعبنا تشيع جثمان الشاب عمر اللحام البالغ من العمر 20 عاما
الذي استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال في رأسه خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة ببيت لحم
وفي نابلس الاحتلال يصيب 6 مواطنين بالرصاص وآخرين بالضرب ويفجر مقر
حركة"فتح" في مخيم بلاطة وفيما يواصل الاحتلال اقتحام جنين ومخيمها منذ ساعات الليلة الماضية.
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد اليوم الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم بارداً وعاصفاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الامطار في المناطق الشمالية صباحا تمتد مع ساعات الظهيرة والمساء إلى بقية المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.
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