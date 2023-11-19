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الشرطة: إصابة صاحب محل صرافة بالرصاص في عملية سطو مسلح في طولكرم

11/19/2023 5:15:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح في أحد محال الصرافة في طولكرم.

وأضاف العقيد ارزيقات أن صاحب محل الصرافة تعرض لإطلاق نار أثناء عملية السطو.

وأشار إلى أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان وباشرت عمليات البحث والتحري، وعثرت على مركبة محترقة في منطقة عنبتا شرق مدينة طولكرم، يشتبه بأنها المستخدمة في عملية السطو.


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