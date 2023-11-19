الشرطة: إصابة صاحب محل صرافة بالرصاص في عملية سطو مسلح في طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مجهولين نفذوا عملية سطو مسلح في أحد محال الصرافة في طولكرم.
وأضاف العقيد ارزيقات أن صاحب محل الصرافة تعرض لإطلاق نار أثناء عملية السطو.
وأشار إلى أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للمكان وباشرت عمليات البحث والتحري، وعثرت على مركبة محترقة في منطقة عنبتا شرق مدينة طولكرم، يشتبه بأنها المستخدمة في عملية السطو.
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