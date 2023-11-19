عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اقتحم عشرات المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.
في سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحامه.
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