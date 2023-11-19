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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

11/19/2023 5:15:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحم عشرات المستوطنين بحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

في سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحامه.

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