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كهرباء القدس: مستعدون للتعامل مع المنخفض الجوي الحالي و ندعو جمهور مشتركينا للتأكد من شحناتهم الكهربائية

11/19/2023 5:15:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN / أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن استعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي الحالي الذي يبدأ اليوم الاحد ويستمر حتى نهاية الأسبوع، مؤكدةً أن طواقمها الفنية انجزت أعمال صيانة وتحويلات خلال الفترة الماضية في معظم مناطق امتيازها لتمكين وتطوير البنية التحتية.

ودعت الشركة في بيانٍ صدر عنها اليوم الأحد، جمهور مشتركيها للتأكد من شحناتهم الكهربائية، وتثبيت الأجسام الموجودة فوق أسطح المنازل تجنبًا لتطايرها خاصة مع توقع وصول سرعة الرياح إلى 60 كم/س، والتبليغ عن أي خطوط كهربائية على الأرض أو أسلاك ملاصقة للأشجار، وعدم الاقتراب منها وتبليغ الشركة والجهات ذات الاختصاص، تجنبًا للتكهرب وخطر الوفاة.

كما دعت الشركة المقدسية جمهور مشتركيها إلى متابعة مواقعها الاعلامية والتي ستقدم النصائح للتعامل مع مجريات المنخفض الجوي، وتنوه لحضراتكم عن المناطق الأكثر استهلاكًا، تفاديًا لتخفيف الأحمال.

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