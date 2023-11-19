كهرباء القدس: مستعدون للتعامل مع المنخفض الجوي الحالي و ندعو جمهور مشتركينا للتأكد من شحناتهم الكهربائية

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة /PNN / أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن استعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي الحالي الذي يبدأ اليوم الاحد ويستمر حتى نهاية الأسبوع، مؤكدةً أن طواقمها الفنية انجزت أعمال صيانة وتحويلات خلال الفترة الماضية في معظم مناطق امتيازها لتمكين وتطوير البنية التحتية.
ودعت الشركة في بيانٍ صدر عنها اليوم الأحد، جمهور مشتركيها للتأكد من شحناتهم الكهربائية، وتثبيت الأجسام الموجودة فوق أسطح المنازل تجنبًا لتطايرها خاصة مع توقع وصول سرعة الرياح إلى 60 كم/س، والتبليغ عن أي خطوط كهربائية على الأرض أو أسلاك ملاصقة للأشجار، وعدم الاقتراب منها وتبليغ الشركة والجهات ذات الاختصاص، تجنبًا للتكهرب وخطر الوفاة.
كما دعت الشركة المقدسية جمهور مشتركيها إلى متابعة مواقعها الاعلامية والتي ستقدم النصائح للتعامل مع مجريات المنخفض الجوي، وتنوه لحضراتكم عن المناطق الأكثر استهلاكًا، تفاديًا لتخفيف الأحمال.
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