الغارديان: نتنياهو يضر بفرص إعادة انتخاب بايدن ولا سلام بوجوده

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- ذهب تقرير لصحيفة "الغارديان" إلى أن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يضر بسمعة أمريكا في الخارج، كذلك بفرص إعادة انتخاب بايدن ويطيل المعاناة في غزة.

وقال تقريرالصحيفة البريطانية، إن نتنياهو يُشكل عبئًا ثقيلًا على الرئيس الأمريكي، وأنه لا سلام ما دام نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل.

وأضاف التقرير، أن المعاناة الإنسانية المدمرة والمؤلمة للغاية والتي لا هوادة فيها في غزة؛ بسبب رد إسرائيل على الفظائع التي ارتكبتها حماس في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، ستترك أثرًا دائمًا على كل من يشهدها.

وقد يتبين أيضًا أن الضرر السياسي الذي يلحقه الاشمئزاز العالمي الناتج عن ذلك بحليف إسرائيل الرئيسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبالنظام الدولي القائم على القواعد بقيادة الغرب، غير قابل للإصلاح.

كما لفت التقرير إلى تعزز الانطباع بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لا يستمع حقًّا للأمريكيين، منذ هجمات حماس، التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين. ويستمر في رفض أي شكل من أشكال وقف إطلاق النار، بينما تظل حماس غير مهزومة والإسرائيليون محتجزين كرهائن.

وعلى الرغم من عزلتها الواضحة، رفضت إسرائيل بفظاظة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي الذي يدعو إلى هدنة إنسانية ممتدة باعتبارها منفصلة عن الواقع على الأرض. ولم تستخدم الولايات المتحدة ولا المملكة المتحدة حق النقض ضد القرار، على عكس التصويتات السابقة.

وتابع التقرير، أن بايدن لا يتماشى مع الرأي العام الأمريكي والعالمي. إذ أشار استطلاع جديد إلى أن 68% من الأمريكيين يريدون وقف إطلاق النار، بينما يعتقد ما يقرب من 40% أن بايدن يجب أن يعمل كوسيط محايد، بدلاً من المُدافع الأعلى عن إسرائيل.

ورغم أن الولايات المتحدة بدأت، متأخرًا، باتخاذ موقف أكثر صرامة، وقد تضطر القوات الإسرائيلية، في الوقت المناسب، إلى إظهار المزيد من ضبط النفس.

إلا أن بقاء نتنياهو في السلطة، سيتسبب في مواجهة بايدن والقادة الغربيين جدارًا مستمرًا من التحدي في القدس؛ ما يطيل أمد المعاناة في غزة، ويضر بمصداقيتهم في الداخل، ويضر بمصالحهم في الخارج، ويشكل خطرًا دائمًا بحرب أوسع نطاقًا. وكما يخشى المسؤولون الأمريكيون أن الضفة الغربية قد تنفجر قريبًا.

وسواء كان السؤال هو مستقبل غزة، أو الدولة الفلسطينية، أو التهديد الإيراني، أو الحكم الديمقراطي الصادق، فإن نتنياهو يشكل عائقًا، الآن أكثر مما كان عليه قبل الحرب.

المصدر: "صحيفة الغارديان" البريطانية