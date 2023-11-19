فريق من منظمة الصحة سيخرج 32 طفلا من الخدج من مستشفى الشفاء

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- قال المدير العام للمستشفيات بغزة محمد الزقوت، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إن 4 من أصل 36 من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي قد توفوا.

وأضاف أن فريقا من منظمة الصحة العالمية سيتجه لمجمع الشفاء لإخراج 32 طفلا من الخدج.

ومساء أمس السبت، طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في الوقت الذي تعمل فيه المنظمة على وضع خطة لإنقاذ من تبقى من المرضى بمستشفى الشفاء في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن