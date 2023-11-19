فريق من منظمة الصحة سيخرج 32 طفلا من الخدج من مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- قال المدير العام للمستشفيات بغزة محمد الزقوت، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إن 4 من أصل 36 من الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي قد توفوا.
وأضاف أن فريقا من منظمة الصحة العالمية سيتجه لمجمع الشفاء لإخراج 32 طفلا من الخدج.
ومساء أمس السبت، طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في الوقت الذي تعمل فيه المنظمة على وضع خطة لإنقاذ من تبقى من المرضى بمستشفى الشفاء في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن
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