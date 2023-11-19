قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/ذكرت وسائل إعلام عبرية وأخرى لبنانية أن قصفًا إسرائيليًّا استهدف مناطق في جنوب لبنان، كما أطلقت صواريخ من هناك باتجاه شمال إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن بيان للجيش الإسرائيلي أن عشرات قذائف الهاون أطلقت من لبنان في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وأن صافرات الإنذار دوّت في شمال إسرائيل.

وأضاف البيان أن القوات الجوية الإسرائيلية هاجمت أهدافًا لحزب الله.

غارة على منطقة اللبونة يوم أمس

قصف إسرائيلي لبلدات جنوب لبنان وعمليات متزامنة لحزب الله

بينما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية) أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بضع مناطق صباح اليوم، منها المنطقة الواقعة بين بلدتي دبل والقوزح في قضاء بنت جبيل ببضع قذائف، كما طال القصف منطقة اللبونة في الناقورة، وأطراف طير حرفا الجبين لجهة بلدة الضهيرة في القطاع الغربي.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل حارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق؛ ما سبب اشتعال النار فيها في جبل اللبونة ووادي مريامين.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف مساء أمس محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة بقذائف المدفعية الثقيلة، وقالت إن طيرانه أغار على أطر اف بلدة زبقين على دفعتين، ودوّى انفجار في سماء القطاع الغربي فوق بلدة ياطر تبين أنه ناتج عن تفجير صواريخ باتريوت (القبة الحديدية).

وأضافت الوكالة أن القنابل المضيئة كانت تملأ سماء القطاعين الغربي والأوسط طيلة الليلة الفائتة، وأن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي لم يغب عن سماء المنطقة وصولًا إلى منطقة صور.

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