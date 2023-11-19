قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/ذكرت وسائل إعلام عبرية وأخرى لبنانية أن قصفًا إسرائيليًّا استهدف مناطق في جنوب لبنان، كما أطلقت صواريخ من هناك باتجاه شمال إسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن بيان للجيش الإسرائيلي أن عشرات قذائف الهاون أطلقت من لبنان في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وأن صافرات الإنذار دوّت في شمال إسرائيل.
وأضاف البيان أن القوات الجوية الإسرائيلية هاجمت أهدافًا لحزب الله.
غارة على منطقة اللبونة يوم أمس
قصف إسرائيلي لبلدات جنوب لبنان وعمليات متزامنة لحزب الله
بينما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية) أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بضع مناطق صباح اليوم، منها المنطقة الواقعة بين بلدتي دبل والقوزح في قضاء بنت جبيل ببضع قذائف، كما طال القصف منطقة اللبونة في الناقورة، وأطراف طير حرفا الجبين لجهة بلدة الضهيرة في القطاع الغربي.
كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل حارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق؛ ما سبب اشتعال النار فيها في جبل اللبونة ووادي مريامين.
وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف مساء أمس محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة بقذائف المدفعية الثقيلة، وقالت إن طيرانه أغار على أطر اف بلدة زبقين على دفعتين، ودوّى انفجار في سماء القطاع الغربي فوق بلدة ياطر تبين أنه ناتج عن تفجير صواريخ باتريوت (القبة الحديدية).
وأضافت الوكالة أن القنابل المضيئة كانت تملأ سماء القطاعين الغربي والأوسط طيلة الليلة الفائتة، وأن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي لم يغب عن سماء المنطقة وصولًا إلى منطقة صور.
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