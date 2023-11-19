ثورة تعديلات مرتقبة ستغير كرة القدم التي نعرفها في 2024

MENAFN - Amman Net) رغم التعديلات الواسعة في قانون كرة القدم على مدار السنوات الأخيرة فإن التغييرات القادمة ستكون ثورية حتى إنها يمكن أن تغير قواعد اللعبة كما نعرفها.

يستعد المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB)، وهو المسؤول عن تعديلات قانون اللعبة، لاجتماعه السنوي لعام 2024، حيث ستتم مناقشة التغييرات الثورية تمهيدا لتطبيقها في المباريات الرسمية على مستوى العالم بداية من أول يوليو/تموز أو بداية موسم 2024-2025.

"قانون فينغر"

ومن أبرز المقترحات ما يسمى بـ"قانون فينغر" ويقضي بتعديل المادة 11 في قانون كرة القدم (التسلل)، بحيث يتم السماح للمهاجم بالتقدم بجزء من جسمه على آخر ثاني مدافع أو الكرة عند لعب الكرة من زميله (حيث إن الكرة تغطي التسلل إذا كانت أقرب لخط المرمى من المهاجم).

وفي الوقت الحالي، يعتبر اللاعب متسللا إذا كان أي جزء من جسده -باستثناء ذراعيه لأنه لا يمكنه التسجيل بهما- متقدما على آخر ثاني مدافع أو الكرة عند لعب الكرة من زميله (حيث إن الكرة تغطي التسلل إذا كانت أقرب لخط المرمى من المهاجم).



وينسب تعديل التسلل إلى أرسين فينغر، مدرب أرسنال الإنجليزي السابق، الذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة التطوير في الفيفا، ويقود حملة تعديلات على قانون اللعبة وهو الذي تقدم بهذا المقترح الأهم منذ تطبيق قانون التسلل عام 1925.

واستلهم فينغر فكرة التعديل بعد اطلاعه عام 2021 على دراسة أجريت في الدوري الإنجليزي الممتاز تشير إلى أن حالات التسلل ستنخفض إلى النصف في حال إلغاء التسلل بجزء من الجسد، وهو أمر سيجعل كرة القدم أكثر هجومية، وبالتالي أكثر أهدافا وإثارة.

ولم يخف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو رغبته في التغيير، لكنه أكد عدم المساس بوجود التسلل كقانون، بقوله إن "التعديل في مرحلة الدراسة، لأننا نريد أن تكون كرة القدم أكثر هجومية كل يوم. في 135 عامًا من التاريخ، تم تغيير قانون التسلل مرتين فقط".

لكن مصدرا في مجلس الاتحاد الدولي كشف عن أن هذا التعديل في حال إقراره سيكون تمهيدا لتعديل جديد أكثر إثارة بقوله "في مرحلة ما، سيتم اتخاذ إجراءات وقد يتقرر أنه مع 5 أو 6 سنتيمترات ليس تسللا. كل شيء قيد الدراسة".

وعام 2007، أدخل مجلس إيفاب تعديلا -كان ثوريا وقتها- باحتساب التسلل حتى لو كان المهاجم متقدما -لحظة لمس الكرة من زميله- بأي جزء من جسمه عدا الذراعين حتى ولو بالأنف فقط.

اختبارات إيجابية

جاءت الاختبارات الأولية لتعديل التسلل إيجابية واعتبر الحكام أن هذا التعديل من شأنه أن يعدل بشكل أكبر الروح التي بني عليها التسلل، لأنه يعزز الكرة الهجومية ويحيي القاعدة القديمة المتعارف عليها بين الحكام أن "الشك لصالح المهاجم" وهو ما سيزيد من متعة كرة القدم ونسبة الأهداف في المباريات.

الطرد المؤقت

المقترح الثوري الآخر هو الطرد المؤقت وهذا التعديل تمت الموافقة عليه بالفعل عام 2017 لكن بمباريات الهواة فقط.

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وفلسفة هذا التعديل هي عقوبة فورية للمخالفات التي تستحق البطاقة الصفراء، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على سلوك اللاعبين وفرقهم ويقلل من المخالفات التي تستوجب الإنذار ومنها اللعب بطريقة يعتبرها الحكم "متهورة".

ومن أكبر المتحمسين لهذه التعديلات ومنها الطرد المؤقت لوكاس برود، أمين عام المجلس الدولي الذي قال "لقد حددنا السلوك السيئ للاعبين باعتباره مشكلة خطيرة في كرة القدم. نحن ندرس ما يمكننا القيام به من خلال تغييرات في قواعد اللعبة. يمكن أن يكون الطرد المؤقت رادعا أكبر من التحذير".

الطرد المؤقت هو عقوبة فورية للمخالفات التي تستحق البطاقة الصفراء (الفرنسية)

عدم الاقتراب من الحكم

بالإضافة إلى ذلك، هناك تعديل لا يصدق يسعى إلى تقليل مشاهد اللاعبين المحيطين بالحكم ومعالجة التوتر المتزايد في الملعب وضغط اللاعبين على الحكم الذي يهدر الوقت كما يهدر هيبة الحكام أيضا.

يُقترح أن يكون قائد الفريق فقط هو من له الحق في الاقتراب من الحكم، وإذا اقترب أي لاعب آخر منه يعاقب بالإنذار.

وتريد لجنة الحكام الدولية في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) برئاسة الإيطالي لويجي كولينا وضع حد للمشاهد التي تحدث في كل مباراة تقريبا والتي تشير إلى أن الحكم يجد نفسه فجأة محاطا باللاعبين الذين يصرخون عليه.

التعديل الجديد منع اقتراب أي لاعب من الحكم باستثناء قائد الفريق فقط (رويترز)

معالجة تضييع الوقت

التعديل الأخير يتعلق بمحاولة جديدة للحد من ضياع الوقت، ويتم استكشاف الطريقة المثلى لتجنب توقف اللعب الذي أصبح يتكرر بشكل مطول أحيانا في مراجعات تقنية الفيديو وغيرها من الأحداث في المباريات، ويسعى إيفاب مع الفيفا إلى تحسين اللعبة ومعالجة المشكلات المتكررة ومنها آفة الوقت الضائع أو المهدر الذي يؤثر سلبيا على كرة القدم الاحترافية ويفتح أبواب الهجوم على اللعبة الشعبية الأولى في العالم.