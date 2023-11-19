استراتيجيكس:استطلاع رأي: كيف يقرأ قادة الرأي في الأردن الحرب على قطاع غزة؟

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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثاني، بعد أن اندلعت إبان تنفيذ حركة حماس مع فصائل مسلحة أخرى يوم السابع من أكتوبر، هجمات أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، ضد المستوطنات والقواعد العسكرية في غلاف غزة، وخلفت مئات من القتلى والمصابين، وعدد غير محدد بدقة من الأسرى، وقوبلت بإعلان إسرائيل "حالة الحرب"، وإطلاق عملية عسكرية كُبرى أطلقت عليها "السيوف الحديدية"، وشنت حملة جوية وبرية خلفت أوضاعاً إنسانية غير مسبوقة، فضلاً عن الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية المدنية لا سيما في شمال قطاع غزة.

جاءت استجابة الشارع الأردني للحرب في وقت مبكر، من صبيحة السابع من أكتوبر مع تداول الأخبار والمقاطع والصور القادمة من عملية "طوفان الأقصى"، لكن سرعان ما تأثر الشارع برد الفعل الإسرائيلي، وكان لافتاً حجم الفعاليات الشعبية التي شهدتها مختلف المدن والمحافظات الأردنية تضامناً مع أهالي قطاع غزة.

ومع دخول الحرب مرحلة أكثر عمقاً وتعقيداً بحسب الخبراء، أجرى معهد ستراتيجيكس للدراسات والأبحاث استطلاعاً للرأي في 14 نوفمبر 2023، شمل عينة من قادة الرأي في الأردن، تضم عدداً من المسؤولين السابقين والأكاديميين والخبراء والمختصين، من أجل معرفة انطباعاتهم تجاه الحرب على قطاع غزة وعما ستكشف عنه مستقبلاً.

كشفت نتائج الاستطلاع أن ما نسبته (86.1%) من العينة ترى في عملية "طوفان الأقصى" استجابة موضوعية للانتهاكات الإسرائيلية، مقابل (9.9%) أعربوا عن عدم اتفاقهم مع ذلك، في حين أن (4%) فضلوا الحياد.





مع ذلك أظهر قادة الرأي انقساماً عند سؤالهم حول ما إذا كان لجهات إقليمية دور في عملية "طوفان الأقصى"، على مستوى التخطيط والتدريب والتمويل، إذ أن (38.7%) يتفقون مع ذلك، مقابل (38.6%) لا يرون أي دور لجهات إقليمية، في حين أن (22.8%) من العينة فضلوا الحياد.

عكست نتائج الاستطلاع أن العينة أقل تفاؤلاً مع تعمق الحرب، إذ تتفق الأغلبية بواقع (75.3%)، أن الحرب على قطاع غزة ستكون طويلة المدى، مقابل (16.8%) يرون عكس ذلك، وفضل (7.9%) الحياد.





وفي سياق مماثل؛ تعتقد غالبية العينة (84.2%) أن إسرائيل تعتزم تهجير سكان أهالي غزة إلى سيناء، مقابل (11.9%) لا يعتقدون ذلك، في حين أن ما نسبته (4%) أجابوا بالحياد. كما يرى (56.4%) من العينة أن احتمالات توسع جبهات الحرب مرتفع جداً، مقابل (24.7%) يرون عكس ذلك، فيما فضل (18.8%) الإجابة بالحياد.





بينت نتائج الاستطلاع حجم التعقيد الميداني في الحرب على قطاع غزة، وصعوبة تحقيق إسرائيل لأهدافها المعلنة وخاصة القضاء على حركة حماس، إذ يرى (77.2%) من العينة أن هدف القضاء على حركة حماس غير قابل للتحقيق، مقابل (13.9%) يرونه ممكناً، في حين أن (8.9%) أجابوا بالحياد. فيما يعتقد (48.5%) من العينة أنه لن يكون هناك إدارة جديدة في قطاع غزة، مقابل (24.7%) يرون عكس ذلك، وجاءت نسبة الإجابة بالحياد مرتفعة بواقع (26.7%).





وبذات السياق، يعتقد (54.5%) من العينة أن إسرائيل لن تغادر قطاع غزة، حتى لو حققت أهدافها، في حين أن ما نسبته (37.7%) لا يتفقون مع إمكانية احتلال إسرائيل للقطاع، فيما فضل (7.9%) الحياد.

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