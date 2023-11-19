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عبور نحو 3 آلاف مسافر قادم ومغادر من معبر الملك حسين الشهر الماضي

11/19/2023 5:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير مركز جمرك الملك حسين عقيد جمارك نضال الشمايلة، اليوم الأحد، إن حركة المسافرين "دخولاً وخروجاً" عبر مركز جمرك معبر جسر الملك حسين تأثرت سلباً منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.


وأوضح الشمايلة، أن المركز سجل في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، عبور نحو 3 آلاف مسافر (قادم ومغادر) نتيجة القيود التي وضعها الجانب الإسرائيلي، في حين تم تسجيل عبور نحو 19 ألف مسافر في شهر أيلول.


وفيما يخص حركة الشحن، بين الشمايلة، أن المركز سجل في شهر تشرين الأول الماضي عبور نحو 6 آلاف شاحنة، في حين كانت ذات الإحصائية تتجاوز 15 ألف شاحنة في أيلول.


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