عبور نحو 3 آلاف مسافر قادم ومغادر من معبر الملك حسين الشهر الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير مركز جمرك الملك حسين عقيد جمارك نضال الشمايلة، اليوم الأحد، إن حركة المسافرين "دخولاً وخروجاً" عبر مركز جمرك معبر جسر الملك حسين تأثرت سلباً منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وأوضح الشمايلة، أن المركز سجل في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، عبور نحو 3 آلاف مسافر (قادم ومغادر) نتيجة القيود التي وضعها الجانب الإسرائيلي، في حين تم تسجيل عبور نحو 19 ألف مسافر في شهر أيلول.
وفيما يخص حركة الشحن، بين الشمايلة، أن المركز سجل في شهر تشرين الأول الماضي عبور نحو 6 آلاف شاحنة، في حين كانت ذات الإحصائية تتجاوز 15 ألف شاحنة في أيلول.
MENAFN19112023000208011052ID1107451805
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.