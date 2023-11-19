الارصاد الجوية: تساقط غزير للامطار في اربد -فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان محافظة اربد تشهد الآن هطولاً غزيراً للامطار مع دخول المنخفض القبرصي اجواء المملكة .



ونشرت الارصاد الجوية اليوم الاحد فيديو يبين تساقط الامطار الغزيرة في مناطق مختلفة من محافظة اربد ، ضمن المنخفض المتوقع استمراره وتحركه لمناطق اخرى من المملكة خلال ساعات اليوم .



وقالت ادارة الارصاد الجوية انه اعتباراً من ساعات بعد الظهر اليوم تعبر تدريجياً الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي، حيث تمتد الهطولات لتشمل المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، وتشتد الأمطار غزارة في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.