الارصاد الجوية: تساقط غزير للامطار في اربد -فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان محافظة اربد تشهد الآن هطولاً غزيراً للامطار مع دخول المنخفض القبرصي اجواء المملكة .
ونشرت الارصاد الجوية اليوم الاحد فيديو يبين تساقط الامطار الغزيرة في مناطق مختلفة من محافظة اربد ، ضمن المنخفض المتوقع استمراره وتحركه لمناطق اخرى من المملكة خلال ساعات اليوم .
وقالت ادارة الارصاد الجوية انه اعتباراً من ساعات بعد الظهر اليوم تعبر تدريجياً الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي، حيث تمتد الهطولات لتشمل المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، وتشتد الأمطار غزارة في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.
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