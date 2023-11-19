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الاحتلال يعتقل شابا شرق طولكرم على حاجز عسكري

11/19/2023 5:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من ضاحية ذنابة، أثناء مروره على حاجز عسكري شرق طولكرم.
وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طلال عبد الله كامل، أثناء مروره على حاجز عناب العسكري.

وفا

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