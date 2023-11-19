الاحتلال يعتقل شابا شرق طولكرم على حاجز عسكري
التاريخ
11/19/2023 5:14:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من ضاحية ذنابة، أثناء مروره على حاجز عسكري شرق طولكرم.
وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طلال عبد الله كامل، أثناء مروره على حاجز عناب العسكري.
وفا
MENAFN19112023000208011052ID1107451802
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.