116 الف اسطوانة غاز سحوبات المملكة أمس السبت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت سحوبات اسطوانات الغاز، يوم أمس السبت( 115837) اسطوانة، وذلك بالتزامن مع تأثر المملكة بالمنخفض القبرصي، الذي يستمر اليوم وغداً.
وقال الناطق باسم مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة لـ " الوكيل الإخباري" إن سحوبات أمس السبت ارتفعت بمقدار 30 ألف اسطوانة، عما كان مسجلاً يوم الخميس الماضي.
وأوضح البشايرة، أنه سجل يوم الخميس الماضي سحوبات وصلت إلى ( 85.771) اسطوانة.
وتوقع أن ترتفع سحوبات الغاز خلال اليوم وغداً لغايات التدفئة مع الحالة الجوية التي تمر بها المملكة.
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