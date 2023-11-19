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116 الف اسطوانة غاز سحوبات المملكة أمس السبت

11/19/2023 5:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت سحوبات اسطوانات الغاز، يوم أمس السبت( 115837) اسطوانة، وذلك بالتزامن مع تأثر المملكة بالمنخفض القبرصي، الذي يستمر اليوم وغداً.
وقال الناطق باسم مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة لـ " الوكيل الإخباري" إن سحوبات أمس السبت ارتفعت بمقدار 30 ألف اسطوانة، عما كان مسجلاً يوم الخميس الماضي.
وأوضح البشايرة، أنه سجل يوم الخميس الماضي سحوبات وصلت إلى ( 85.771) اسطوانة.
وتوقع أن ترتفع سحوبات الغاز خلال اليوم وغداً لغايات التدفئة مع الحالة الجوية التي تمر بها المملكة.




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