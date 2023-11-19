الإعلام الإسرائيلي: الاشتباه بتسلل مسيّرتين من لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الاشتباه بتسلل مسيّرتين من لبنان إلى الجانب الإسرائيلي في منطقة القطاع الأوسط للحدود.
من جانبها، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض طائرتين مسيرتين تسللتا من لبنان، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية.
من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال اعترضت طائرة مسيرة عند الحدود مع لبنان.
يأتي ذلك فيما أفادت مراسلة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوّت في بلدات إسرائيلية عدة بمنطقتي القطاع الأوسط والغربي للحدود مع لبنان.
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