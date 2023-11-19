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الإعلام الإسرائيلي: الاشتباه بتسلل مسيّرتين من لبنان

11/19/2023 5:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الاشتباه بتسلل مسيّرتين من لبنان إلى الجانب الإسرائيلي في منطقة القطاع الأوسط للحدود.


من جانبها، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض طائرتين مسيرتين تسللتا من لبنان، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية.


من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية لجيش الاحتلال اعترضت طائرة مسيرة عند الحدود مع لبنان.


يأتي ذلك فيما أفادت مراسلة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوّت في بلدات إسرائيلية عدة بمنطقتي القطاع الأوسط والغربي للحدود مع لبنان.

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