التربية: لا تعليق لدوام طلبة الفترة المسائية اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية الإدارية والمالية المُكلف الدكتور نواف العجارمة، إنه لا تعليق لدوام طلبة المدارس للفترة المسائية اليوم .
وبيّن العجارمة لـ " الوكيل الإخباري" أن دوام الفترة المسائية، باقٍ اليوم كما هو دون تغيير.
وتتأثر المملكة اليوم، بمنخفض قبرصي عميق يستمر حتى يوم غدٍ الاثنين، ويتخلله أمطاراً غزيرة على مختلف المناطق.
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