-->

Sunday, 19 November 2023 03:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة شابين واعتقال ستة آخرين خلال العدوان المتواصل على جنين ومخيمها

11/19/2023 5:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شابان، واعتقل ستة آخرون على الأقل، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.
وقال مصدر إن شابين أصيبا بالرصاص الحي، خلال المواجهات الدائرة في مدينة جنين ومخيمها.
وأوضحت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على المدينة ومخيمها منذ الليلة الماضية، وأنها حولت عشرات المنازل وأسطحها الى نقاط عسكرية، ونشرت قناصتها على اسطحها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن جرافات الاحتلال تواصل تجريف عدد من الشوارع وتدمير البنية التحتية فيها، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بممتلكات المواطنين ومركباتهم، كما تسببت قوات الاحتلال بإحراق منجرة تعود لمواطن فلسطيني من عائلة أبو سرية.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في المدينة ومخيمها، وعرف من بين المعتقلين: إسلام وطيب جرادات، وأحمد محمد مناصرة، وجمال ومحمود كفريني، وحمزة عويس .

لمتابعة المزيد من أخبار فلسطين (انقر هنا )
وفا

MENAFN19112023000208011052ID1107451798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث