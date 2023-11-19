-->

Sunday, 19 November 2023 03:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النرويج تدعو مجددا لوقف فوري لإطلاق النار

11/19/2023 5:14:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أنه يجب فتح المعابر من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.


وتأتي هذه الدعوة عقب 3 أسابيع من تأكيده أن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة عبر ردها "غير المتكافئ" على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا


MENAFN19112023000208011052ID1107451795

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث