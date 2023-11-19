النرويج تدعو مجددا لوقف فوري لإطلاق النار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعا رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أنه يجب فتح المعابر من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.
وتأتي هذه الدعوة عقب 3 أسابيع من تأكيده أن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة عبر ردها "غير المتكافئ" على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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