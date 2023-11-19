تناولوها في الصباح الباكر.. وصفات مُجربة لفقدان الوزن بسرعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - إن ما يسمى بـ"جرعات العافية" هي عبارة عن إكسيرات مركزة ومليئة بالمكونات الطبيعية التي يمكن أن تعزز فقدان الوزن. يمكن أن يساعد تناول "جرعات العافية" في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين الهضم، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن.



ويوضح الخبراء أنه يجب تجنب تناول هذه الجرعات على معدة فارغة أو بكميات زائدة مع ضرورة استشارة طبيب أولًا، خاصة إذا كان هناك أي حالة صحية موجودة مسبقا.

كما أنه من المهم أن يتم اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام للحصول على نتائج فعالة وطويلة الأمد عند تناول أيا من الوصفات التالية:

1-جرعة خل التفاح

يتم خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح الخام غير المفلتر مع كمية متساوية من عصير الليمون الطازج والقرفة في كوب صغير، وتم التقليب جيدًا قبل تناولها بسرعة. من المعروف أن خل التفاح يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل الشهية، بينما يساهم الليمون الغني بفيتامين C وتساعد القرفة في استقرار مستويات السكر في الدم.

2- جرعة الزنجبيل والكركم

يمكن تحضير تلك الوصفة عن طريق مزج قطعة واحدة من الزنجبيل الطازج المقشر مع قطعة طازجة من جذر الكركم، وعصير نصف ليمونة، وقليل من الفلفل الأسود، ونصف ملعقة صغيرة من العسل الخام. بعد الخلط، يتم تصفية الخليط قبل الشرب. يتميز الزنجبيل والكركم بخصائص مضادة للالتهابات ويدعمان عملية الهضم، مما قد يساعد في إنقاص الوزن، في حين أن إضافة الفلفل الأسود يعزز امتصاص مركب الكركمين النشط.

3- الشاي الأخضر والفلفل الحار

يتم نقع كيس من الشاي الأخضر في الماء الساخن ثم يترك ليبرد. بعد أن يبرد، يُضاف رشة من الفلفل الحار مع التقليب جيدًا. يمكن تناول الجرعة قبل الوجبات أو أثناء تناولها. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حرق الدهون. فيما يسهم محتوى الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار في زيادة حرق السعرات الحرارية وتقليل الشهية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

4- الصبار والليمون

يمكن استخراج هلام من أوراق الصبار الطازجة ويتم عصر ليمونة واحدة مع التقليب جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا. يحتوي الصبار على مركبات تدعم عملية الهضم وإزالة السموم، مما قد يساعد في إنقاص الوزن. يوفر الليمون فيتامين C ويساعد في تطهير الجهاز الهضمي.

5- المورينغا وعشب القمح

يتم مزج ملعقة صغيرة من مسحوق المورينغا وعشب القمح مع كوب من الماء. بمجرد مزج الخليط جيدًا، يتم تصفيته وتناوله كمشروب. يؤدي تناول المورينغا وعشب القمح إلى إنقاص الوزن عن طريق إزالة السموم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

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