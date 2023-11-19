أهم الأسباب التي تجعل أجهزة تلفاز سامسونج الذكية خيارك الأفضل لاستثمار ترفيهي مجدٍ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بالرغم من مرور 97 عاماً على ظهور أول نموذج له، وبالرغم من انتشار منصات رقمية هامة في عصر اليوم لنقل المعلومة والحدث بالصورة والصوت، إلا أن جهاز التلفاز يواصل الحفاظ على أهميته كوسيلة إعلامية وتثقيفية وترفيهية مؤثرة وفاعلة. "سامسونج إلكترونيكس"، خصصت استثماراتها وجهودها التطويرية لتقديم ابتكارات تعزز صمود هذا الاختراع أمام منصات وأجهزة وتطبيقات المحتوى، بل وتجعله يتفوق عليها لما تقدمه من تجربة تفاعلية غير مسبوقة، ومساحة كبيرة من الحرية في اختيار المحتوى المرغوب بمشاهدته، إلى جانب تقديمها لباقة واسعة من الخدمات والوظائف العملية، التي تضاف جميعها لمزايا الجودة ونقاء ووضوح الصورة والصوت.



وفقاً للدراسات السوقية والنتائج البيعية لأجهزة التلفاز حول العالم، تربعت أجهزة التلفاز من علامة "سامسونج" خلال العام الحالي على عرش سوق أجهزة التلفاز، للمرة السابعة عشرة على التوالي، مسجلة نمواً قدره خانتين عشريتين في حركة الطلب والشراء المتكررة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية من قبل زبائنها.



هذا المقال، سيقدم لقارئه أهم أسرار "سامسونج" وابتكاراتها والتحسينات التي أدخلتها على أجهزة التلفاز، والتي مكنتها من تحقيق نتائجها المتفوقة في عالم أجهزة التلفاز وشاشاتها، والتي يمكن للمستخدم أن يلمسها في إصدارات الشركة الجديدة من أجهزة تلفاز Neo QLED 8K، وOLED، وThe Freesty

le، وThe Frame، وThe Serif، وThe Sero.



1-الابتكار والجودة



عدا عن تصميمها الأنيق الذي يجعلها تحفة فنية بحق، فإن الأداء المذهل الذي تقدمه أجهزة تلفاز "سامسونج"، يعزى للذكاء الفريد والتجربة السينمائية البحتة من قلب المنزل مع الصور الواقعية النابضة بالحياة والأصوات النقية الغامرة. تجتمع العديد من المزايا التكنولوجية المبتكرة في هذه الأجهزة لتقدم تجربة مرئية مسموعة قادمة من المستقبل مع معالج Quantum عالي الدقة، ومع النطاق الواسع من الألوان والتباين الرائع والسطوع المذهل.



من أهم هذه المزايا، تقنية Q-Symphony التي تقدم للمستخدم تجربة صوتية غير مسبوقة؛ ذلك أنها تسمح بإنتاج وإصدار الصوت من التلفاز وجهاز مكبر الصوت باتساق في الوقت ذاته، بفضل القدرة على تحليل الصور والصوت وتحديد مكبرات الصوت المناسبة لإصدار الأصوات. أما تقنية Dolby Atmos اللاسلكية فتضمن جودة صوت نقية مع الاستغناء التام عن استخدام كابلات HDMI والتي من الممكن دمجها مع مكبرات الصوت الجديدة فائقة النحافة من "سامسونج"، فيما تقدم تكنولوجيا Object Tracking Sound Pro صوتاً ديناميكياً يتتبع الحركة من جميع زوايا التلفاز بالاعتماد على مزايا الذكاء الاصطناعي.



هذا وتتميز أجهزة تلفاز "سامسونج" بوضعية EyeComfort التي تضبط مستوى سطوع الشاشة ودرجة اللون؛ فمع تغير الإضاءة في البيئة المحيطة، فإن شاشة التلفاز تقلل تدريجياً كمية الضوء، وتقدم ظلالاً أكثر دفئاً، مع ضبط مستويات الضوء الأزرق بناءً على ذلك، وهو ما يسمح بتقديم تجربة مشاهدة مريحة أكثر في ساعات الليل.



ومن أهم المزيا التي تعزز من تجربة المستخدم وتنقلها لمستوى آخر، ميزة Multi View التي تسمح بمشاركة الشاشة وتقسيمها وعرض أنواع متعددة من المحتوى في الوقت نفسه، وميزةTap View التي تتيح ربط وعرض المحتوى من الهاتف الذكي على التلفاز عبر نقر الهاتف بإطار التلفاز.



2-المتانة والحماية الثلاثية



قدمت "سامسونج" أجهزة التلفاز لديها، بشاشات مقاومة لعوامل الطقس وبتصميم يجعلها سهلة التثبيت في الأماكن الخارجية، مع تقنية متقدمة للحماية من أية انقاطاعات مفاجئة في التيار الكهربائي أو اختلاف تردد الطاقة الكهربائية دون تأثر عملها، أو حتى أية ظروف بيئية أو جوية لمزايا الحماية من الصواعق والرطوبة بفضل تصنيع الألواح الإلكترونية من مواد عالية الجودة. هذه الشاشات بتقنية الحماية ستضمن التمتع بالتجربة الترفيهية الاستثنائية في الهواء الطلق وفي مختلف الظروف الجوية التي تتباين في أنحاء المنطقة من أجواء باردة إلى حارة، وذلك بجودة فائقة في أي بيئة خارجية، ومعها فإن تلبية العديد من التطلعات لدى المستخدم، مثل اللقاءات الاجتماعية التي تجمع أفراد العائلة والأصدقاء بأجواء صيفية مفتوحة دون تفويت فرصة مشاهدة محتواه المفضل، وممارسة تمارينه الرياضية أو هواياته المفضلة خارج الأماكن المغلقة، هو شيء حقيقي ومتاح بالفعل.



3-الخصوصية التامة والحماية مع Samsung Knox



لأن حماية البيانات الكاملة خاصة تلك التي تختص بنمط الحياة باتت مطلباً أساسياً، فقد صممت "سامسونج" أجهزة التلفاز لديها، ليسهل ربطها بمنصة الأمان الخاصة بها، Samsung Knox، وهو ما يحقق فلسفتها بتعزيز الثقة التي تميز العلاقة بينها وبين زبائنها، بدءاً من أجهزتها.



وتُعد منصةSamsung Knox حجر الأساس للحماية في الأجهزة الشخصية وحلول تسيير الأعمال بالمؤسسات، بالإضافة إلى الخدمات؛ إذ أنها تتألف من طبقات متعددة من آليات الدفاع والأمان التي تحمي البيانات من البرامج الضارة والتهديدات. وتتسم هذه المنصة بموثوقيتها كونها معتمدة من وكالات حكومية متعددة وهيئات اعتماد الأمان ومقدمي خدمات الأمان التابعين لجهات خارجية. وتوفر منصة Samsung Knox بيئة رقمية يمكن للزبائن فيها استخدام منتجات وخدمات "سامسونج" بشكل آمن، كما يمكنهم حماية بياناتهم من السرقة والاختراق، وتأمين أجهزتهم المحمولة العاملة بنظام أندرويد بغض النظر عن أماكن تواجدهم.



باختصار فإن استثمار الزبائن في أجهزة تلفاز "سامسونج" إنما هو استثمار مجد وفي مكانه، وذلك لتوفيرها مع منصة Samsung Knox بيئة آمنة للبرامج الحساسة للأمان، مع الحفاظ عليها في مساحة تخزين آمنة ومعزولة بالكامل، مع التمتع بميزة الوقاية الاستباقية من التلاعب بالتعليمات البرمجية والبيانات.

4-الاستدامة والتوفير الذكي لتحكم أعلى وأسرع مع جهاز التحكم عن بعد Solar Cell Remote

وضعت "سامسونج" المستقبل برمته بين يدي مستخدم أي من أجهزة التلفاز لديها. جهاز التحكم عن بعدSolarCell Remote، سيجعل البطاريات المستخدمة لمرة واحدة أمراً من الماضي؛ حيث أنه يشحن بأشعة الشمس والإضاءة الداخلية. هذا الجهاز المبتكر والمزود بلوحة شمسية مدمجة في جانبه الخلفي، يتيح إمكانية الوصول بسهولة للمحتوى المفضل باستخدام زر مخصص ينقل المستخدم مباشرةً إلى خدمات OTT. ليس ذلك فحسب، بل أن هذا الجهاز يعمل كمساعد صوتي بإصدار أوامر بسيطة تصله بمالمساعدات الصوتية سواء كانت Samsung Bixby، أو Amazon Alexa، للبحث عبرها عن البرامج وفتح التطبيقات والاستمتاع بمستوى جديد تماماً من الراحة والسهولة.



5-ربط الأجهزة المنزلية لإدارة المنزل الذكي عن طريق التلفاز من خلال تطبيق SmartThings

وإداركاً منها لأهمية إدارة المنزل بذكاء وببساطة، صممت "سامسونج" أجهزة التلفاز لديها متضمنة تطبيق SmartThings المدمج فيها وفي العديد من أجهزة Galaxy من "سامسونج"، وهو الذي يسمح بتوصيل الأجهزة الذكية وربطها مع بعض البعض للتحكم بها ومتابعتها عن بعد. النتيجة الأكيدة تتمثل في إنجاز المهام اليومية بشكل أفضل وأسرع، ما يجعل الحياة اليومية أكثر سهولة وراحة ومتعة. مع هذا التطبيق يمكن التحكم باستهلاك الطاقة على سبيلا المثال من خلال تفعيل وضع توفير الطاقة المعزز بالذكاء الاصطناعي ومراقبة استهلاكها عبر تلفاز "سامسونج" مباشرة.



6-ترفيه بلا حدود



تتيح "سامسونج" من خلال أجهزة التلفاز الذكية لديها، عالماً غير محدود من الترفيه في أي وقت، حيث أنها تدمج أشهر تطبيقات الترفيه في أجهزة التلفاز لديها، بما فيها " أنغامي"، و"شاهد"، و"OSN"، و"+Disney"، و"YouTube"، و"STARZPLAY"، بالإضافة إلى "AppleTV".



سواء رغب المستخدم بمشاهدة مقاطع الفيديو، أو رغب باستعراض الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها على التلفاز والسماح للآخرين بمشاركة صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على تلفازه، كل ذلك بات ممكناً مع خاصية AirPlay المدمجة والتي من خلالها يستطيع المستخدم تشغيل الأفلام والبرامج الموجودة على هاتفه وإن كان يعمل بنظام التشغيل iOS. إلى جانب ذلك، فإن أجهزة تلفاز "سامسونج" تتميز بسهولة تشغيل الموسيقى عليها.

كثيرة هي الأسباب التي تجعل من أجهزة تلفاز "سامسونج" الخيار المثالي للشراء والاقتناء، خاصة وأنها بما تقدمه من خلالها، فإنها تجسد مفهوم "منزل الترفيه الذكي" على أرض الواقع.

