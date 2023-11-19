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قطر: الكارثة تتفاقم بغزة في ظل عجز المجتمع الدولي

11/19/2023 5:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلقه إزاء تفاقم الكارثة في غزة، مشيرًا إلى عجز المجتمع الدولي عن كبح العدوان المتواصل.


وأكد آل ثاني أن إخلاء مجمع الشفاء بشكل قسري يُعتبر جريمة، وأعرب عن استيائه من عدم سماع إدانات من المجتمع الدولي حيال هذا الحدث. وأشار إلى استمرار المجازر ضد المدنيين في غزة، مؤكدًا على عدم احترام إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية.


وأضاف آل ثاني أن هناك ازدواجية في معايير الدول تجاه ما يحدث في غزة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يلتزم بحماية المدنيين في غزة والوقوف ضد انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية.


وختم آل ثاني بالدعوة للالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف الحرب وفتح ممرات إنسانية، مشيرًا إلى معاناة السكان في غزة من الجوع ونقص المياه والكهرباء والوقود.

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