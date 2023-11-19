الاحتلال يعتقل شابا من برقين جنوب غرب جنين
التاريخ
11/19/2023 5:14:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من برقين، جنوب غرب جنين.
وذكر أمين سر "فتح" في البلدة محمد الشلبي لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله راجح قبلاوي، بعد أن داهمت منزله في البلدة.
وأضافت ان قوات الاحتلال احتجزت زوجة وأطفال قبلاوي في العراء وتحت المطر.
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