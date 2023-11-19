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الاحتلال يعتقل شابا من برقين جنوب غرب جنين

11/19/2023 5:14:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من برقين، جنوب غرب جنين.
وذكر أمين سر "فتح" في البلدة محمد الشلبي لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله راجح قبلاوي، بعد أن داهمت منزله في البلدة.
وأضافت ان قوات الاحتلال احتجزت زوجة وأطفال قبلاوي في العراء وتحت المطر.




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