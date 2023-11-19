نحن مجرد مستأجرين: لماذا يختار بعض الأجانب عدم التصويت في سويسرا؟

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- Swissinfo)
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'Somos apenas inquilinos': por que alguns estrangeiros optam por não votar na Suíça
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Почему иностранцы часто выбирают не голосовать в Швейцарии?
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'We're just tenants': why some foreigners choose not to vote in Switzerland (الأصلي)
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يشكل الأجانب حوالي ربع سكان سويسرا، وهي واحدة من أعلى المعدلات في الدول الغربية. يمكن للمقيمات والمقيمين غير السويسريين التصويت في معظم المناطق الناطقة بالفرنسية في سويسرا على مستوى البلديات وفي بعض الحالات على مستوى الكانتونات. ولكن على الرغم من حصولهم على حق التصويت منذ عدة سنوات، إلا أن المشاركة السياسية بين الأجانب ما تزال منخفضة للغاية.
وفي عام 2020، شارك حوالي 40% من الناخبين السويسريين في انتخابات جنيف، مقارنة بنسبة 23% لغير السويسريين. أما بين المقيمات والمقيمين الإسبان والبرتغاليين، فبلغت نسبة المشاركة أقل: 17% و13% على التوالي.
وفي نوشاتيل، بلغ متوسط إقبال الناخبات والناخبين السويسريين 42% في الفترة ما بين 2003-2020، مقارنة بنحو 18% بين الأجانب. ولا توجد إحصائيات عن الجاليات الأجنبية منفردة في نوشاتيل، لكن التقييم العام مشابه لجنيف.
نوشاتيل وجنيف
يمثل حاملو وحاملات جوازات السفر غير السويسرية ربع سكان سويسرا البالغ عددهم 8.8 مليون نسمة. وفي كانتون نوشاتيل، يمثل المقيمون الأجانب 25% من إجمالي السكان (176 ألف) في عام 2020، مقارنة بحوالي 40% في كانتون جنيف.
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وألقت دراسة بعنوان "نحن مجرد مستأجرين"رابط خارج ، نشرتها جامعة نوشاتيل أوائل شهر نوفمبر، نظرة فاحصة على سبب عدم استخدام المقيمين والمقيمات الإسبان والبرتغاليين - وهما مجتمَعان غير سويسريين يتمتعان بأدنى مستوى من المشاركة - لحقهم في تصويت. ويستند هذا التقرير إلى عشرات المقابلات الفردية والجماعية مع حوالي 100 شخص عاشوا في سويسرا لمدة ثماني سنوات على الأقل ولا يحملون الجنسية السويسرية.
ويخلص فيليب فانر، الأستاذ في معهد الديموغرافيا والاقتصاد الاجتماعي بجامعة جنيف، إلى أن هؤلاء "لديهم شعور ضعيف بارتباطهم بسويسرا"، مضيفًا: "المجتمعات الإيبيريّة (Iberian communities) لا تشعر بالقبول الجيد من قبل السكان الأصليين."
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