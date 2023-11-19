نحن مجرد مستأجرين: لماذا يختار بعض الأجانب عدم التصويت في سويسرا؟

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MENAFN - Swissinfo) Español (es) Por qué algunos extranjeros deciden no votar en SuizaPortuguês (pt) 'Somos apenas inquilinos': por que alguns estrangeiros optam por não votar na SuíçaFrançais (fr) Pourquoi la population étrangère vote peuPусский (ru) Почему иностранцы часто выбирают не голосовать в Швейцарии?English (en) 'We're just tenants': why some foreigners choose not to vote in Switzerland (الأصلي)

يشكل الأجانب حوالي ربع سكان سويسرا، وهي واحدة من أعلى المعدلات في الدول الغربية. يمكن للمقيمات والمقيمين غير السويسريين التصويت في معظم المناطق الناطقة بالفرنسية في سويسرا على مستوى البلديات وفي بعض الحالات على مستوى الكانتونات. ولكن على الرغم من حصولهم على حق التصويت منذ عدة سنوات، إلا أن المشاركة السياسية بين الأجانب ما تزال منخفضة للغاية.

وفي عام 2020، شارك حوالي 40% من الناخبين السويسريين في انتخابات جنيف، مقارنة بنسبة 23% لغير السويسريين. أما بين المقيمات والمقيمين الإسبان والبرتغاليين، فبلغت نسبة المشاركة أقل: 17% و13% على التوالي.

وفي نوشاتيل، بلغ متوسط ​​إقبال الناخبات والناخبين السويسريين 42% في الفترة ما بين 2003-2020، مقارنة بنحو 18% بين الأجانب. ولا توجد إحصائيات عن الجاليات الأجنبية منفردة في نوشاتيل، لكن التقييم العام مشابه لجنيف.

نوشاتيل وجنيف

يمثل حاملو وحاملات جوازات السفر غير السويسرية ربع سكان سويسرا البالغ عددهم 8.8 مليون نسمة. وفي كانتون نوشاتيل، يمثل المقيمون الأجانب 25% من إجمالي السكان (176 ألف) في عام 2020، مقارنة بحوالي 40% في كانتون جنيف.

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وألقت دراسة بعنوان "نحن مجرد مستأجرين"رابط خارج ، نشرتها جامعة نوشاتيل أوائل شهر نوفمبر، نظرة فاحصة على سبب عدم استخدام المقيمين والمقيمات الإسبان والبرتغاليين - وهما مجتمَعان غير سويسريين يتمتعان بأدنى مستوى من المشاركة - لحقهم في تصويت. ويستند هذا التقرير إلى عشرات المقابلات الفردية والجماعية مع حوالي 100 شخص عاشوا في سويسرا لمدة ثماني سنوات على الأقل ولا يحملون الجنسية السويسرية.

ويخلص فيليب فانر، الأستاذ في معهد الديموغرافيا والاقتصاد الاجتماعي بجامعة جنيف، إلى أن هؤلاء "لديهم شعور ضعيف بارتباطهم بسويسرا"، مضيفًا: "المجتمعات الإيبيريّة (Iberian communities) لا تشعر بالقبول الجيد من قبل السكان الأصليين."