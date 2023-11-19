تفوق بحريني في فردي السوبر وتنافس هولندي فلبيني على كأس الزوجي لبطولة البتروكيماويات للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سيطر لاعبو البحرين على المراكز الأولى في مسابقة فردي السوبر ضمن منافسات بطولة البتروكيماويات الخامسة والثلاثين المفتوحة للتنس، والتي ينظمها نادي البحرين للتنس برعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.
وللمرة الثالثة سيكون نهائي البطولة بحرينيا خالصا ، حيث كانت المرة الأولى في النسخة الـ 26 من البطولة التي أقيمت عام 2012 عندما تقابل خالد الذوادي في النهائي مع أيمن محمد جعفر وفاز بها خالد الذوادي، وتكرر ذلك في النسخة الـ 27 والتي أقيمت في
عام 2013 حيث تقابل عبد الرحمن شهاب مع أيمن محمد جعفر وفاز بها أيمن.
وسيتنافس على لقب النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة يوسف قائد، العائد بقوة لمستواه المعهود ولياقتة البدنية والفنية العالية مع المتألق وصاحب الخبرات الكبيرة حسن عبد الرضا في مسك ختام البطولة، والذي سيقام في الساعة السادسة من مساء غد الثلاثاء.
وتأهل يوسف قائد إلى المباراة النهائية بعد فوزه على إلياس عبد الرضا بنتيجة 6-1 و 6-2 في الدور قبل النهائي للبطولة، والذي أقيم مساء السبت، بينما تأهل حسن عبد الرضا للنهائي بشق الأنفس بعد قلب خسارته للمجموعة الأولى أمام الفلبيني جنجي سوكينو بنتيجة 2-6 إلى فوز بالمجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6-3 و10-5.
وضمن نهائيات البطولة تشهد ملاعب نادي البحرين للتنس مساء اليوم المباراة النهائية لمسابقة زوجي السوبر حيث يتقابل الثنائي الفلبيني جنجي سوكينو ونينو ريموندي مع الثنائي
الهولندي هيد سيلس و جيم بيرجر، في لقاء يتوقع أن يشهد حضورا جماهيرا كبيرا من الجاليتين.
ويسبق اللقاء في الساعة السابعة مساء المباراة النهائية لمسابقة فردي الرجال حيث يتقابل الصاعد بسرعة الصاروخ وافي محمد مع صاحب الخبرة فيصل أحمدي. وكان وافي قد أطاح في الدور قبل النهائي بالمرشح الأول الفلبيني جيلبرت سنكروز بنتيجة 6-2 و6-1، وبنفس النتيجة تأهل فيصل أحمدي بفوزه على ناصر خنجي، وضمن برنامج مباريات اليوم أيضا تقام المباراة النهائية لفردي الرواد 55 وزوجي الرواد 45.
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