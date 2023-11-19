تفوق بحريني في فردي السوبر وتنافس هولندي فلبيني على كأس الزوجي لبطولة البتروكيماويات للتنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) سيطر لاعبو البحرين على المراكز الأولى في مسابقة فردي السوبر ضمن منافسات بطولة البتروكيماويات الخامسة والثلاثين المفتوحة للتنس، والتي ينظمها نادي البحرين للتنس برعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.

وللمرة الثالثة سيكون نهائي البطولة بحرينيا خالصا ، حيث كانت المرة الأولى في النسخة الـ 26 من البطولة التي أقيمت عام 2012 عندما تقابل خالد الذوادي في النهائي مع أيمن محمد جعفر وفاز بها خالد الذوادي، وتكرر ذلك في النسخة الـ 27 والتي أقيمت في

عام 2013 حيث تقابل عبد الرحمن شهاب مع أيمن محمد جعفر وفاز بها أيمن.

وسيتنافس على لقب النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة يوسف قائد، العائد بقوة لمستواه المعهود ولياقتة البدنية والفنية العالية مع المتألق وصاحب الخبرات الكبيرة حسن عبد الرضا في مسك ختام البطولة، والذي سيقام في الساعة السادسة من مساء غد الثلاثاء.

وتأهل يوسف قائد إلى المباراة النهائية بعد فوزه على إلياس عبد الرضا بنتيجة 6-1 و 6-2 في الدور قبل النهائي للبطولة، والذي أقيم مساء السبت، بينما تأهل حسن عبد الرضا للنهائي بشق الأنفس بعد قلب خسارته للمجموعة الأولى أمام الفلبيني جنجي سوكينو بنتيجة 2-6 إلى فوز بالمجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6-3 و10-5.

وضمن نهائيات البطولة تشهد ملاعب نادي البحرين للتنس مساء اليوم المباراة النهائية لمسابقة زوجي السوبر حيث يتقابل الثنائي الفلبيني جنجي سوكينو ونينو ريموندي مع الثنائي

الهولندي هيد سيلس و جيم بيرجر، في لقاء يتوقع أن يشهد حضورا جماهيرا كبيرا من الجاليتين.

ويسبق اللقاء في الساعة السابعة مساء المباراة النهائية لمسابقة فردي الرجال حيث يتقابل الصاعد بسرعة الصاروخ وافي محمد مع صاحب الخبرة فيصل أحمدي. وكان وافي قد أطاح في الدور قبل النهائي بالمرشح الأول الفلبيني جيلبرت سنكروز بنتيجة 6-2 و6-1، وبنفس النتيجة تأهل فيصل أحمدي بفوزه على ناصر خنجي، وضمن برنامج مباريات اليوم أيضا تقام المباراة النهائية لفردي الرواد 55 وزوجي الرواد 45.