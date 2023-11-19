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المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا الشرق الأوسط ينطلق اليوم بالقاهرة

11/19/2023 5:12:19 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق اليوم الأحد فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT 23" في دورته الـسابعة والعشرين.

ويقام على هامش الحدث، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، فعاليات معرض ومؤتمر "PAFIX" الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي في دورته العاشرة.

ويشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبراني، وكذلك الذكاء الاصطناعي بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية.

كما يشهد معرض Cairo ICT"23 إطلاق العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة داخل السوق المصرية، ومنها استثمارات شركة خزنة الإماراتية وشركة حياة الكويتية التي ستطلق أول استثماراتها في مصر بمجال الأقمار الصناعية.

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