المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا الشرق الأوسط ينطلق اليوم بالقاهرة

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- Akhbar Al Khaleej) تنطلق اليوم الأحد فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا "Cairo ICT 23" في دورته الـسابعة والعشرين.
ويقام على هامش الحدث، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، فعاليات معرض ومؤتمر "PAFIX" الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي في دورته العاشرة.
ويشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبراني، وكذلك الذكاء الاصطناعي بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية.
كما يشهد معرض Cairo ICT"23 إطلاق العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة داخل السوق المصرية، ومنها استثمارات شركة خزنة الإماراتية وشركة حياة الكويتية التي ستطلق أول استثماراتها في مصر بمجال الأقمار الصناعية.
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