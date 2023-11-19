الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء : 55٪؜ نسبة إنجاز (المنذر) أول قمر صناعي بحريني بالكامل

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- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، أن مشروع القمر الصناعي (المنذر) يشكل حافزًا للابتكار وداعمًا لمساعي الارتقاء بمستويات ومخرجات البحث العلمي واستغلال التقنيات المتقدمة، وذلك بما يرسخ التوجه الوطني لتسخير علوم المستقبل في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة، ويساهم في وضع الحلول المبتكرة لعدد من التحديات الرئيسية التي تواجه الأقمار الصناعية اليوم.
وأوضح العسيري بأن فريق البحرين للفضاء يعمل حاليًا على مرحلة تأهيل واختبار القمر الصناعي وحمولاته محلية الصنع، حيث بلغت نسبة الإنجاز 55%، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه العام القادم، منوهًا بجهود فريق البحرين للفضاء الذين يشكلون النواة الأولى للخبراء الوطنيين في مجال الفضاء، ومصدر فخر الهيئة واعتزازها.
ولفت العسيري إلى أنّ القمر الصناعي (المنذر) هو أول قمر صناعي بحريني بالكامل، حيث تم تصميمه وبنائه وتجميعه في مملكة البحرين بأيدي وكفاءات بحرينية من مختلف التخصصات الهندسية. كما أنه هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يوظف خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الفضائية على متن القمر الصناعي نفسه مما يشكل نقلة نوعية في اقتصاد الفضاء، بالإضافة لحمله تقنيات حديثة متقدمة في الأمن السيبراني لحفظ خصوصية معلومات الأقمار الصناعية بما يمنح مملكة البحرين تفرداً في هذا المجال الهام.
وتابع بأن (المنذر) يعتبر من ضمن أهم مبادرات وأولويات الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، التي سيعقبها مبادرات أخرى في المستقبل، بما يسهم في وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء.
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