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الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء : 55٪؜ نسبة إنجاز (المنذر) أول قمر صناعي بحريني بالكامل

11/19/2023 5:12:18 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، أن مشروع القمر الصناعي (المنذر) يشكل حافزًا للابتكار وداعمًا لمساعي الارتقاء بمستويات ومخرجات البحث العلمي واستغلال التقنيات المتقدمة، وذلك بما يرسخ التوجه الوطني لتسخير علوم المستقبل في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة، ويساهم في وضع الحلول المبتكرة لعدد من التحديات الرئيسية التي تواجه الأقمار الصناعية اليوم.

وأوضح العسيري بأن فريق البحرين للفضاء يعمل حاليًا على مرحلة تأهيل واختبار القمر الصناعي وحمولاته محلية الصنع، حيث بلغت نسبة الإنجاز 55%، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه العام القادم، منوهًا بجهود فريق البحرين للفضاء الذين يشكلون النواة الأولى للخبراء الوطنيين في مجال الفضاء، ومصدر فخر الهيئة واعتزازها.

ولفت العسيري إلى أنّ القمر الصناعي (المنذر) هو أول قمر صناعي بحريني بالكامل، حيث تم تصميمه وبنائه وتجميعه في مملكة البحرين بأيدي وكفاءات بحرينية من مختلف التخصصات الهندسية. كما أنه هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يوظف خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الفضائية على متن القمر الصناعي نفسه مما يشكل نقلة نوعية في اقتصاد الفضاء، بالإضافة لحمله تقنيات حديثة متقدمة في الأمن السيبراني لحفظ خصوصية معلومات الأقمار الصناعية بما يمنح مملكة البحرين تفرداً في هذا المجال الهام.

وتابع بأن (المنذر) يعتبر من ضمن أهم مبادرات وأولويات الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، التي سيعقبها مبادرات أخرى في المستقبل، بما يسهم في وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء.

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