مؤسسة المبرّة الخليفية تعلن انضمام الجامعة الأمريكية بالبحرين ضمن برنامج رايات

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- Akhbar Al Khaleej) أعلنت مؤسسة المبّرة الخليفية عن تعاونها مع الجامعة الأمريكية بالبحرين لتقديم منحتين دراسيتين بدرجة البكالوريوس على مدى 3 أعوام متتالية مع إتاحة الفرصة للأفراد والشركات للاستثمار في الشباب البحريني ، وذلك ضمن سعي المؤسسة لدعم أفراد المجتمع وتعزيز محفظة شراكاتها المجتمعية بهدف توفير أكبر عدد من المنح الدراسية تحت مظلة برنامج "رايات".
وتمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الجامعة الامريكية بالبحرين مؤخرا بحضور الأستاذة صبا سيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المبرة الخليفية، و نورة بن هندي رئيس قسم برنامج رايات للمنح الدراسية بمؤسسة المبرة الخليفية، والدكتور برادلي ج. كوك رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين، والدكتورة أمل العوضي عميد شؤون الطلاب والسيد ويليام د. هيرت رئيس العمليات بالجامعة.
وقالت سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة رئيسة مجلس أمناء المبرّة الخليفية : "نحن سعداء بتعاوننا مع الجامعة الأمريكية بالبحرين ونشكرهم على دعمهم لرؤيتنا ضمن هذه المبادرة التي من شأنها أن توفر تعليما ذي جودة عالية وبرامج أكاديمية مرخصة تصب في صالح تهيئة قادة الغد لدخول سوق العمل، وهو ما ينعكس بالإيجاب مستقبلاً على الاقتصاد الوطني وازدهار المملكة. كما إننا نتطلع للتعاون مع المزيد من المؤسسات والشركات لدعم توجه المؤسسة المعني بتقديم منح دراسية بتخصصات مميزة ومطلوبة في سوق العمل، ضمن جامعات داخل أو خارج المملكة".
من جانبه قال الدكتور برادلي ج. كوك رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين: "إن شراكتنا تبرز مدى التزام الجامعة ومؤسسة المبرة الخليفية بزيادة الفرص للطلبة البحرينيين المتفوقين للحصول على أفضل المستويات التعليمية وصقل مواهبهم بالتجارب والمهارات الضرورية للتأثير الإيجابي الدائم في مجتمعاتهم المحلية ومسيراتهم المهنية. نحن فخورون بشراكتنا وسعداء بالتزام المؤسسة بدعم الطلبة المتفوقين في مسيرتهم التعليمية ومساعدتهم على النجاح في حياتهم العلمية والعملية."
والجامعة الأمريكية بالبحرين هي أول جامعة تحصل على الاعتراف الأمريكي في المملكة وتتبع نظاما تعليميا
على الطراز الأمريكي ، حيث عمل فريق من الخبراء على وضع مناهج مُخصصة تهدف لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات الشخصية لتحقيق النجاح في بيئة سريعة التغير والتطور، كما تقدم الجامعة مستوى تعليميا يتوافق مع أفضل الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تحرص الجامعة على التعاون مع عدد من الشركات والمنظمات المحلية لمواءمة أساليب التدريس والمناهج الدراسية مع متطلبات مختلف أنواع القطاعات وتعزيز المهارات التنظيمية لدى الطلبة.
وتم طرح برنامج المنح الدراسية رايات لأول مرة في عام 2011 بهدف تقديم برنامج شامل ومتكامل وتعزير المهارات والكفاءات بما يتناسب مع سوق العمل. ويتضمن البرنامج مختلف المنح الدراسية للالتحاق بإحدى الجامعات المعتمدة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى مزايا وفوائد متعددة مثل: حوافز مالية وفرص تدريب متنوعة في كلا القطاعين الحكومي والخاص. التسجيل في مختلف ورش العمل لتنمية المهارات المطلوبة وتعزيز الثقة في النفس في التعامل مع العالم الخارجي. وذلك ضمن رؤية المؤسسة في تمكين الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لإيجاد الوظيفة المناسبة في سوق العمل.
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