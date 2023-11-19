مؤسسة المبرّة الخليفية تعلن انضمام الجامعة الأمريكية بالبحرين ضمن برنامج رايات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت مؤسسة المبّرة الخليفية عن تعاونها مع الجامعة الأمريكية بالبحرين لتقديم منحتين دراسيتين بدرجة البكالوريوس على مدى 3 أعوام متتالية مع إتاحة الفرصة للأفراد والشركات للاستثمار في الشباب البحريني ، وذلك ضمن سعي المؤسسة لدعم أفراد المجتمع وتعزيز محفظة شراكاتها المجتمعية بهدف توفير أكبر عدد من المنح الدراسية تحت مظلة برنامج "رايات".

وتمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الجامعة الامريكية بالبحرين مؤخرا بحضور الأستاذة صبا سيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة المبرة الخليفية، و نورة بن هندي رئيس قسم برنامج رايات للمنح الدراسية بمؤسسة المبرة الخليفية، والدكتور برادلي ج. كوك رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين، والدكتورة أمل العوضي عميد شؤون الطلاب والسيد ويليام د. هيرت رئيس العمليات بالجامعة.

وقالت سمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة رئيسة مجلس أمناء المبرّة الخليفية : "نحن سعداء بتعاوننا مع الجامعة الأمريكية بالبحرين ونشكرهم على دعمهم لرؤيتنا ضمن هذه المبادرة التي من شأنها أن توفر تعليما ذي جودة عالية وبرامج أكاديمية مرخصة تصب في صالح تهيئة قادة الغد لدخول سوق العمل، وهو ما ينعكس بالإيجاب مستقبلاً على الاقتصاد الوطني وازدهار المملكة. كما إننا نتطلع للتعاون مع المزيد من المؤسسات والشركات لدعم توجه المؤسسة المعني بتقديم منح دراسية بتخصصات مميزة ومطلوبة في سوق العمل، ضمن جامعات داخل أو خارج المملكة".

من جانبه قال الدكتور برادلي ج. كوك رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين: "إن شراكتنا تبرز مدى التزام الجامعة ومؤسسة المبرة الخليفية بزيادة الفرص للطلبة البحرينيين المتفوقين للحصول على أفضل المستويات التعليمية وصقل مواهبهم بالتجارب والمهارات الضرورية للتأثير الإيجابي الدائم في مجتمعاتهم المحلية ومسيراتهم المهنية. نحن فخورون بشراكتنا وسعداء بالتزام المؤسسة بدعم الطلبة المتفوقين في مسيرتهم التعليمية ومساعدتهم على النجاح في حياتهم العلمية والعملية."

والجامعة الأمريكية بالبحرين هي أول جامعة تحصل على الاعتراف الأمريكي في المملكة وتتبع نظاما تعليميا

على الطراز الأمريكي ، حيث عمل فريق من الخبراء على وضع مناهج مُخصصة تهدف لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات الشخصية لتحقيق النجاح في بيئة سريعة التغير والتطور، كما تقدم الجامعة مستوى تعليميا يتوافق مع أفضل الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تحرص الجامعة على التعاون مع عدد من الشركات والمنظمات المحلية لمواءمة أساليب التدريس والمناهج الدراسية مع متطلبات مختلف أنواع القطاعات وتعزيز المهارات التنظيمية لدى الطلبة.

وتم طرح برنامج المنح الدراسية رايات لأول مرة في عام 2011 بهدف تقديم برنامج شامل ومتكامل وتعزير المهارات والكفاءات بما يتناسب مع سوق العمل. ويتضمن البرنامج مختلف المنح الدراسية للالتحاق بإحدى الجامعات المعتمدة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى مزايا وفوائد متعددة مثل: حوافز مالية وفرص تدريب متنوعة في كلا القطاعين الحكومي والخاص. التسجيل في مختلف ورش العمل لتنمية المهارات المطلوبة وتعزيز الثقة في النفس في التعامل مع العالم الخارجي. وذلك ضمن رؤية المؤسسة في تمكين الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة التي تؤهلهم لإيجاد الوظيفة المناسبة في سوق العمل.