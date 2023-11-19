سفير مملكة البحرين لدى جمهورية المالديف والمقيم في نيودلهي يشارك في مراسم حفل التنصيب لرئيس جمهورية المالديف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نقل عبدالرحمن القعود، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية المالديف والمقيم في نيودلهي، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
إلى
الرئيس الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية، ولشعب جمهورية المالديف دوام الرفعة والازدهاء.
جاء ذلك خلال مشاركة السفير عبدالرحمن القعود في مراسم حفل التنصيب لفخامة الرئيس الدكتور محمد مويزو، رئيسًا لجمهورية المالديف والتي أقيمت في القصر الرئاسي.
وقد أشاد السفير بالعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف وما تشهده من تطور ونماء منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في عام 1987م، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على تعزيز وتنمية تلك العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.
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