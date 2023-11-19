سفير مملكة البحرين لدى جمهورية المالديف والمقيم في نيودلهي يشارك في مراسم حفل التنصيب لرئيس جمهورية المالديف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نقل عبدالرحمن القعود، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية المالديف والمقيم في نيودلهي، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،إلىالرئيس الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية، ولشعب جمهورية المالديف دوام الرفعة والازدهاء.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير عبدالرحمن القعود في مراسم حفل التنصيب لفخامة الرئيس الدكتور محمد مويزو، رئيسًا لجمهورية المالديف والتي أقيمت في القصر الرئاسي.

وقد أشاد السفير بالعلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف وما تشهده من تطور ونماء منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في عام 1987م، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على تعزيز وتنمية تلك العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.