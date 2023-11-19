مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي يعقد "منتدى الطاقة العالمي" خلال مؤتمر الأطراف COP28

(MENAFN
- Edelman) أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 17 نوفمبر 2023: أعلن مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي اعتزامه عقد "منتدى الطاقة العالمي" الثامن خلال مؤتمر الأطراف COP28، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك على مدار يومي 5 و7 ديسمبر 2023. ويجمع المنتدى صنّاع القرار في مجال السياسة الخارجية والقطاع، لوضع جدول أعمال قطاع الطاقة للعام المقبل، ودراسة الآثار الجيوسياسية والجيواقتصادية لقطاع الطاقة المتغير. وتقام الدورة الثامنة من "منتدى الطاقة العالمي" التابع للمجلس الأطلسي، ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة".
وقال كل من لاندون ديرينتس، مدير مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي والسفير ريتشارد مورنينغستار، الرئيس المؤسس لمركز الطاقة العالمي للشؤون الجيوسياسية وقضايا الطاقة الأوروبية: "مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واستمرار روسيا في استخدام إمدادات الطاقة العالمية كسلاح، يحتاج العالم إلى رؤية متماسكة من قادة قطاع الطاقة والمناخ لضمان أن العالم يتجه نحو تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية. وتعد استضافة منتدى الطاقة العالمي في مؤتمر الأطراف COP28، فرصة فريدة لمعالجة الجغرافيا السياسية لتحول قطاع الطاقة على المسرح العالمي. ويسعدنا أن نقدم الحدث الرئيسي للمجلس الأطلسي إلى مؤتمر الأطراف COP28 فيما يجتمع العالم في دبي."
ويُعقد المنتدى على مدار يومين كجزء من فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة". ويناقش المنتدى أربعة مواضيع رئيسية لمعالجة أهداف المناخ وأمن قطاع الطاقة وأولويات رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 وهي: إزالة الكربون من قطاع النفط والغاز والطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والتقنيات الأساسية لإزالة الكربون والآثار الجيوسياسية والاقتصادية لمنظومة قطاع الطاقة المتغير. وستتوفر المزيد من التفاصيل حول جدول الأعمال والمتحدثين.
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