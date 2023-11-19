سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تتعاون مع "سبرينكلر" للارتقاء بخدمات المتعاملين الرقمية

(MENAFN
- Four) 16 نوفمبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، التي تحتضن أكثر من 5000 شركة عبر مناطقها الاقتصادية الثلاث، وهي "المنطقة الحرة بمطار دبي" و"واحة دبي للسيليكون" و"دبي كوميرسيتي"، عن اعتمادها أنظمة إدارة تجربة المتعاملين الموحدة (Unified-CXM) المتطورة من شركة "سبرينكلر" Sprinklr (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز NYSE: CXM)، وذلك للارتقاء بقدرات خدمة المتعاملين وتطويرها.
يأتي ذلك بما ينسجم مع مستهدفات السلطة الرامية إلى تطوير المنظومة الرقمية المتكاملة التي توفرها وتعزيزها بأحدث حلول وتقنيات المعلومات، بما يُسهم في تعزيز التجربة المتكاملة للمتعاملين ومستويات رضاهم عن الخدمات. وعملت السلطة من خلال هذا التعاون على دمج روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسلاسة في عمليات خدمة المتعاملين عبر قنواتها الرقمية، بما في ذلك استخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "سبرينكلر"، بالإضافة إلى منصات خدمة "سبرينكلر" "سيلزفورس" (Salesforce).
ومن خلال استغلال روبوتات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من "سبرينكلر" ومنصة إدارة تجربة المتعاملين الموحدة Unified-CXM، ستتمكن السلطة من تبسيط عمليات مركز خدمة المتعاملين، وتقديم خدمة سريعة وفعّالة عبر مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك الدردشة الحية ومراسلات البريد الإلكتروني ومنصة واتساب. وسيستفيد مركز خدمة المتعاملين التابع للسلطة من قدرات وخصائص "سبرينكلر" المتقدمة لإدارة استفسارات المتعاملين بلغات متعددة، وذلك من خلال لوحة تحكم واحدة متكاملة، إضافةً إلى تعزيز تجربة المتعاملين الشاملة.
وبهذا الصّدد، قال بدر بوهناد، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: "نعمل في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على دفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار على مستوى دولة الإمارات وإمارة دبي، كما نلتزم بتقديم خدمات استثنائية عبر القنوات الرقمية المُفضلة للمتعاملين وخاصة في ظل العصر الرقمي وتوقعات المتعاملين المتزايدة. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع "سبرينكلر" التي تُسخِّر قوة الذكاء الصناعي في المحادثات واعتماد منصة Unified-CXM لتسهيل تجربة المتعاملين ومزاولة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفاتنا في تقديم تجربة استثنائية سلسة عبر مختلف القنوات الرقمية."
من جانبه، عبر هيثم الخطيب، نائب رئيس أول للأسواق المتنامية لدى شركة "سبرينكلر"، عن سعادة شركة "سبرينكلر" بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" قائلا: " في سياق سعينا المستمر نحو التفوق في مجال خدمة المتعاملين، والذي تسعى إليه سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بقوة لتكون دائمًا في صدارة التنمية الاقتصادية في الإمارة، يسعدنا تقديم الدعم اللازم لهم في الحفاظ على تركيزهم القائم حول المتعاملين، وسنساهم في تشكيل مركز خدمة عملاء رقمي بمعايير عالمية، معتمدين على منصة "سبرينكلر" الموحدة."
يشار إلى أن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" تهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الاستثمار بكافة أشكاله، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة، المرتبطة بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، بهدف الارتقاء بمستوى النمو الاقتصادي فيها، والمساهمة في رسم خريطة اقتصادية لإمارة دبي، تعزز رؤيتها الرامية إلى خلق سوق اقتصادية تتسم بتنوع وتعدد مجالات الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
MENAFN19112023007303015691ID1107451711
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.