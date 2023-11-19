وكالة الإمارات للفضاء تعلن أسماء الفائزين في مبادرة تحدي «الكوكب X» بمعرض دبي للطيران 2023

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- Hattlan Media) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 نوفمبر 2023:
على هامش معرض دبي للطيران، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، عن أسماء الفائزين في مبادرة تحدي «الكوكب X» في نسختها 2023، والتي شهدت نمواً ملحوظاً من خلال تضاعف عدد المشاركين فيها ليصل 4 أضعاف مقارنة بنسخة 2021.
وبلغ عدد المشاركين في «فئة الشركات» الناشئة المتوسطة والصغيرة 18 شركة، فيما وصل عدد المشاركين في فئة «البحث والابتكار» 67 فريقاً، كما شارك في «فئة الطلاب» 107 فرق.
وقال سعادة سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، «إن مبادرة تحدي الكوكب X تمثل خطوة مهمة ضمن رؤيتنا واستراتيجيتنا لتمكين الجيل الجديد من الكوادر الوطنية ودعم الشركات الناشئة ليكونوا قادة المستقبل في هذا المجال»، مؤكدا «حريصون على الاستثمار في هذه الرؤية المستدامة لتصبح إنجازات كبيرة في فضائنا اللامتناهي وتعكس إمكانات وقدرات دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا في عالم الفضاء». وتابع، «هذه الجهود لا تعكس فقط التزامنا نحو التقدم العلمي، بل تظهر أيضاً إيماننا الراسخ بقدرات شبابنا وريادتهم في استكشاف مجهول الكون بما يتماشى مع تطلعاتنا للخمسين عاماً المقبلة».
وفاز عن في تحدي SpaceAware، بالمركز الأول فريق «كوازر»، الذي ضم الطلاب يوسف محمد، وزايد المرزوقي، وعبدالله البلوشي، وسهيل مختار، فيما فاز بالمركز الثاني فريق «مجموعة زايد الطموحة»، الذي ضم الطلاب تهاني العزعزي، ولينا الخطيب، وأحمد الشامسي، وناصر الساعدي، وحصد فريق «الغد»، الذي ضم الطلاب شهد المصعبي، والهنوف البلوشي جائزة المركز الثالث. وقدم الطلاب أفكار مبتكرة لبناء تطبيقات الهاتف التي تعمل بكامل طاقتها لتعزيز الوعي والفهم لاستكشاف الفضاء ومراحل المهمة الفضائية.
وفاز عن فئة المستكشف على الكوكبX Space Rover Challenge -، الطلاب: عبدالرحمن محمد محمود الكمالي آل علي - كليات التقنية العليا / مهندس ميكانيكي، وأيمن عبدالله الدخيل - جامعة الإمارات العربية المتحدة / مهندس ميكانيكي، وغالية أحمد علي البلوشي - جامعة الشارقة / الفيزياء التطبيقية، وسارة محمد المازمي - ثانوية التكنولوجيا التطبيقية (ATHS)، وموزة المزروعي - جامعة الشارقة / كلية الطب. فيما حصد المركز الثاني عن تحدي مستكشف الفضاء والمركز الأول في تحدي المهمة العلمية، الطلاب: زكريا عبدالرحمن محمد صالح آل علي - جامعة الإمارات العربية المتحدة / مهندس جوي وفضائي، وعامر محمد محمود الكمالي آل علي - المدرسة الثانوية / مدرسة العروبة للبنين، وملاك ماجد الحاج علي - خريجة / معمارية، وميرة إبراهيم النقبي - المدرسة الثانوية / مجمع زايد التعليمي.
ويهدف تحدي الكوكبX ، المسابقة متعددة التخصصات الشباب والشركات الناشئة في البلاد المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى المساهمة في إعداد خبراء في الطيران والفضاء والتقنيات المتقدمة، حيث أتيحت للمشاركين فرصة تعلم كيفية تصميم وبناء وبرمجة أنظمة استكشاف الفضاء العميق، إلى جانب منحهم فرص المشاركة في مهمة الإمارات إلى حزام الكويكبات.
والجدير بالذكر، أن وكالة الإمارات للفضاء، بوصفها الشريك الاستراتيجي للمعرض، تقود أول مشاركة لجناح الفضاء في معرض دبي للطيران لينضم إلى محوري الطيران والدفاع الرئيسيين بالمعرض، حيث استعرضت أبرز إنجازاتها ومشروعاتها ومبادراتها الرائدة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية الدولية في هذا القطاع الرائد والمستقبلي.
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