الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويُغلق مداخل مدينة الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيين اثنين في مدينة الخليل، وأغلقت مداخل المدينة.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت "هيثم عصام الجعبري وفتحي باسم ادكيدك" بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.
وأغلقت قوات الاحتلال مداخل مدينة الخليل، والطرق الفرعية، وشددت من إجراءاتها العسكرية. وفا
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