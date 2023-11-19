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الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويُغلق مداخل مدينة الخليل

11/19/2023 3:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيين اثنين في مدينة الخليل، وأغلقت مداخل المدينة.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت "هيثم عصام الجعبري وفتحي باسم ادكيدك" بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.


وأغلقت قوات الاحتلال مداخل مدينة الخليل، والطرق الفرعية، وشددت من إجراءاتها العسكرية. وفا


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