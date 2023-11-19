صافرات الإنذار تدوي في منطقتين إسرائيليتين على حدود لبنان

صافرات الإنذار تدوي في منطقتين إسرائيليتين على حدود لبنان
التاريخ
11/19/2023 3:10:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دوّت صفارات الإنذار في شلومي والجليل الغربي المتاخم للحدود مع القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وفق مراسل الجزيرة.
يشار إلى أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.
MENAFN19112023000208011052ID1107451610
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.