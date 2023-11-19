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صافرات الإنذار تدوي في منطقتين إسرائيليتين على حدود لبنان

11/19/2023 3:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دوّت صفارات الإنذار في شلومي والجليل الغربي المتاخم للحدود مع القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وفق مراسل الجزيرة.
يشار إلى أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.




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