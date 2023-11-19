طريقة ذكية لقلي البيض في أقل من دقيقتين بدون زيت أو مقلاة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن طهي البيض بعدة طرق مختلفة، والعديد منها سريع وسهل، ولكن عندما يتعلق الأمر بقليها، قد نضطر إلى استخدام كميات كبيرة من الزيت والزبدة لمنعها من الالتصاق بالمقلاة.على الرغم من أن الدهون تضيف نكهة للبيض المقلي، فقد وجدت طاهية في تطبيق تيك توك طريقة للقلي دون الحاجة للزيت أو الزبدة أو حتى المقلاة.قالت روز ريسمان (@rosereisman)، وهي تشارك مقطع فيديو على صفحتها: "حسناً، إذا كنت لا تريد استخدام المقلاة في الصباح لتحضير بعض البيض المقلي اللذيذ حقاً، فلا مشكلة."وأوصت روز باستبدال المقلاة، بطبقين ورقيين وجهاز ميكروويف. وظهرت وهي تبدأ بكسر بيضتين مباشرة في أحد الأطباق، ثم وضعت الطبق الثاني فوق البيض، ثم وضعته في فرن الميكروويف لمدة دقيقة ونصف تقريباً بكامل طاقته.

ونصحت روز، بزيادة وقت الطهي بحوالي 30 ثانية عند طهي أكثر من بيضتين، لضمان تماسكه.

وقد عبر الأشخاص الذين جربوا طريقة روز للبيض المقلي في المنزل، في تعليقاتهم عن شكرهم لها، وشاركوا نتائجهم، حيث كتب أحدهم: "لقد نجحت! لقد أحببت ذلك!”

وأشاد آخر بنصيحة الطبخ الصحي المتمثلة في عدم استخدام الزيت على الإطلاق، بينما قال شخص ثالث أن البيض المقلي بهذه الطريقة لذيذ جداً.

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