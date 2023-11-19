فيديو - مدير مقبرة عسكرية يكشف هول الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News)كشف مدير مقبرة "جبل هيرتسيل العسكرية" عن الأعداد الكبيرة التي تم دفنها من جنود الجيش الإسرائيلي جراء المعارك التي يخوضها في قطاع غزة حيث تم دفن 50 جنديا خلال 48 ساعة.



وقال دافيد اورن باروخ مدير مقبرة جبل هرتسل العسكرية: "نحن نمر الآن بفترة كل ساعة هناك جنازة، كل ساعة ونصف جنازة.. طلب مني فتح عدد كبير من القبور.. فقط في مقبرة جبل هرتسل دفنا 50 جنديا خلال 48 ساعة".

تجدر الإشارة إلى أن أسماء الجنود القتلى لا تعلن إلا بعد سماح الجيش بذلك ، وأعلن الجيش الإسرائيلي في موقعه حتى الآن عن 380 قتيل منذ السابع من أكتوبر.







روسيا اليوم