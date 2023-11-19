انخفاض التستوستيرون من عوامل التهاب المفاصل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجدت دراسة جديدة أن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون في الدم قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.
والتهاب المفاصل حالة شائعة ومزمنة، وفي بعض الأحيان يكون من غير الواضح سبب إصابة بعض الأفراد به. ولا يزال الباحثون يسعون إلى فهم عوامل الخطر، بما في ذلك دور الهرمونات.
وأجرى الدراسة باحثان من جامعة ووهان وجامعة انهوي للطب الصيني، وقاما بفحص بيانات أكثر من 10 آلاف شخص تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.
وجدت الدراسة أن المصابين بالتهاب المفاصل لديهم مستويات أقل من هرمون التستوستيرون في الدم مقارنة بغيرهم. وأن الارتباط بين انخفاض هرمون التستوستيرون والتهاب المفاصل كان أعلى بين المشاركين الذين لديهم زيادة في الوزن، وخاصة الإناث.
وأظهر التحليل أن المجموعة التي لديها أعلى مستوى من هرمون التستوستيرون كان لديها خطر أقل بنسبة 51% للإصابة بالتهاب المفاصل مقارنة بمن لديهم أدنى مستوى من الهرمون .
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