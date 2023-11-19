انخفاض التستوستيرون من عوامل التهاب المفاصل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجدت دراسة جديدة أن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون في الدم قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.والتهاب المفاصل حالة شائعة ومزمنة، وفي بعض الأحيان يكون من غير الواضح سبب إصابة بعض الأفراد به. ولا يزال الباحثون يسعون إلى فهم عوامل الخطر، بما في ذلك دور الهرمونات.



وأجرى الدراسة باحثان من جامعة ووهان وجامعة انهوي للطب الصيني، وقاما بفحص بيانات أكثر من 10 آلاف شخص تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.



وجدت الدراسة أن المصابين بالتهاب المفاصل لديهم مستويات أقل من هرمون التستوستيرون في الدم مقارنة بغيرهم. وأن الارتباط بين انخفاض هرمون التستوستيرون والتهاب المفاصل كان أعلى بين المشاركين الذين لديهم زيادة في الوزن، وخاصة الإناث.



وأظهر التحليل أن المجموعة التي لديها أعلى مستوى من هرمون التستوستيرون كان لديها خطر أقل بنسبة 51% للإصابة بالتهاب المفاصل مقارنة بمن لديهم أدنى مستوى من الهرمون .

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