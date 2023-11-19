5 أطعمة لتخفيف أعراض نزلات البرد مثل العطس وسيلان الأنف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هناك عناصر غذائية تتوافر لدى الجميع تقريبًا يمكن أن تقلل من أعراض نزلات البرد مثل سيلان الأنف والعطس. بحسب ما نشره موقع Boldsky، تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن غني بعناصر غذائية محددة يمكن أن يعزز جهاز المناعة، ما يساعد الجسم على محاربة فيروسات البرد المزعجة.

اطعمة لتخفيف أعراض نزلات البرد

تشمل قائمة الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد ما يلي:



1. الحمضيات: تمتلئ ثمار البرتقال والليمون والجريب فروت بفيتامين C المعروف بخصائصه التي تعزز المناعة. يساعد فيتامين C على تقليل مدة وشدة أعراض البرد.

2. الزنجبيل: إن الزنجبيل مضاد طبيعي للالتهابات ويمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتخفيف الاحتقان، مما يجعله أفضل سلاح ضد نزلات البرد.



3. العسل: يمكن أن يساعد تناول ملعقة من العسل في تخفيف السعال وتهيج الحلق، كما أن طعمه لذيذ أيضاً.



4. الثوم: يحتوي الأليسين الموجود في الثوم على خصائص قوية مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد الجسم على محاربة فيروسات البرد.



5. حساء الدجاج: يساعد حساء الدجاج على تخفيف الاحتقان ويوفر الترطيب والتغذية.



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