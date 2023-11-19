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تركيا تدين قصف مدرسة الفاخورة وتطالب بمحاسبة إسرائيل

11/19/2023 3:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة شمالي قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من الأبرياء.
واعتبرت الوزارة أن عدد النساء والأطفال الذين فقدوا أرواحهم على أيدي إسرائيل في غزة في الأسابيع الخمسة الماضية هو مصدر عار للإنسانية.
وطالبت "المجتمع الدولي بألا يغض الطرف أكثر عن دوس إسرائيل على القانون وجميع القيم الإنسانية عبر هذه الجرائم الجسيمة التي ترتكبها".




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