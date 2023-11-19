تركيا تدين قصف مدرسة الفاخورة وتطالب بمحاسبة إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة شمالي قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من الأبرياء.
واعتبرت الوزارة أن عدد النساء والأطفال الذين فقدوا أرواحهم على أيدي إسرائيل في غزة في الأسابيع الخمسة الماضية هو مصدر عار للإنسانية.
وطالبت "المجتمع الدولي بألا يغض الطرف أكثر عن دوس إسرائيل على القانون وجميع القيم الإنسانية عبر هذه الجرائم الجسيمة التي ترتكبها".
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