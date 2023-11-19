الأرصاد تنشر خريطة التحذيرات مع بدء تأثر المملكة بالمنخفض القبرصي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم الاحد، خارطة التحذيرات، وذلك بالتزامن مع بدء دخول المنخفض القبرصي العميق إلى أجواء المملكة.



وقالت الدائرة في الخارطة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، إنه يحذر خلال الساعات القادمة، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها احياناً على الطرق الصحراوية قبل هطول المطر.



وأضافت أنه يحذر من خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها والتي قد تتجاوز في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة، ومن خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر العواصف الرعدية وهطول البرد.



ومن المُتوقع أن تتساقط أمطار غزيرة على عموم المناطق، وأن يستمر المنخفض بالتأثير على المملكة حتى مساء يوم غدٍ الاثنين.









