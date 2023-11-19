الأظافر تزهو بالأحمر البوردو في الشتاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تزهو الأظافر بالأحمر البوردو في خريف وشتاء 2023-2024 لتمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالأنوثة والإثارة.وأوضحت مجلة Instyle أن الأحمر البوردو، أحمر غامق يمتاز بطابع مثير ودافئ تغلفه الأناقة والفخامة.



وليدوم تأثيره طويلاً، أوصت المجلة بالخطوات التالية:



- أولاً تحضير الأظافر بتنظيفها جيداً، بإزالة بقايا الطلاء القديم، إن وجدت.

- استخدام مبرد لتشذيب الأظافر ومنحها الشكل المرغوب.

- وضع طبقة رقيقة من طلاء الأساس والذي يحمي الأظافر ويمنح الطلاء ثباتاً جيداً.

- وضع الطلاء الأحمر البوردو، على عدة طبقات ليبدو جذاباً، مع ترك كل طبقة تجف جيداً قبل وضع الطبقة الموالية.

- أخيراً، توضع طبقة رقيقة من طلاء الأظافر العلوي، ليمنحها لمعاناً ويحميها من التشقق.



وأشارت المجلة إلى أن الطلاء بالأحمر البوردو يبدو في غاية الجاذبية والفخامة عند تنسيقه مع ملابس بدرجات الرمادي أو الكريمي أو الزيتوني الغامق.

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