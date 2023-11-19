-->

Sunday, 19 November 2023 03:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأظافر تزهو بالأحمر البوردو في الشتاء

11/19/2023 3:10:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تزهو الأظافر بالأحمر البوردو في خريف وشتاء 2023-2024 لتمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالأنوثة والإثارة.
وأوضحت مجلة Instyle أن الأحمر البوردو، أحمر غامق يمتاز بطابع مثير ودافئ تغلفه الأناقة والفخامة.


وليدوم تأثيره طويلاً، أوصت المجلة بالخطوات التالية:


- أولاً تحضير الأظافر بتنظيفها جيداً، بإزالة بقايا الطلاء القديم، إن وجدت.
- استخدام مبرد لتشذيب الأظافر ومنحها الشكل المرغوب.

- وضع طبقة رقيقة من طلاء الأساس والذي يحمي الأظافر ويمنح الطلاء ثباتاً جيداً.
- وضع الطلاء الأحمر البوردو، على عدة طبقات ليبدو جذاباً، مع ترك كل طبقة تجف جيداً قبل وضع الطبقة الموالية.
- أخيراً، توضع طبقة رقيقة من طلاء الأظافر العلوي، ليمنحها لمعاناً ويحميها من التشقق.


وأشارت المجلة إلى أن الطلاء بالأحمر البوردو يبدو في غاية الجاذبية والفخامة عند تنسيقه مع ملابس بدرجات الرمادي أو الكريمي أو الزيتوني الغامق.

24

MENAFN19112023000208011052ID1107451599

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث