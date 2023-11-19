الاحتلال يصيب 6 مواطنين بالرصاص وآخرين بالضرب ويفجر مقر فتح في مخيم بلاطة

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- أصيب، فجر اليوم الأحد، ستة مواطنين بالرصاص الحي، وآخرون بالضرب المبرح، وبحالات الاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني والإغاثة الطبية، بأن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف العلوية، وآخرين بينهم مسن وسيدتان، نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طفلين أصيبا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، أحدهما من ذوي الاعاقة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر أحمد جبريل، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني داخل المخيم، أثناء محاولته الوصول إلى حالة مرضية لمسنة هناك، ومنعتها من الوصول إليها.

وأضاف جبريل، أن قوات الاحتلال كانت قد منعت مركبة الاسعاف في شارع القدس أيضا من الدخول إلى المخيم، وقامت بتفتيش المركبة بطريقة همجية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قامت بتفجير مقر حركة "فتح" في المخيم، الذي كانت قصفته فجر يوم أمس، وأجزاء من صرح الشهداء، ومركبة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال قامت بهدم عدد من المنازل بشكل جزئي داخل المخيم، وداهمت عشرات المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وقامت بالاعتداء على بعض سكانها بالبنادق، واحتجزت عشرات المواطنين، وقامت بالتحقيق مع بعضهم ميدانيا.



