الاحتلال يصيب 6 مواطنين بالرصاص وآخرين بالضرب ويفجر مقر فتح في مخيم بلاطة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أصيب، فجر اليوم الأحد، ستة مواطنين بالرصاص الحي، وآخرون بالضرب المبرح، وبحالات الاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني والإغاثة الطبية، بأن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف العلوية، وآخرين بينهم مسن وسيدتان، نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضافت المصادر ذاتها، أن طفلين أصيبا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، أحدهما من ذوي الاعاقة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشار مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر أحمد جبريل، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني داخل المخيم، أثناء محاولته الوصول إلى حالة مرضية لمسنة هناك، ومنعتها من الوصول إليها.
وأضاف جبريل، أن قوات الاحتلال كانت قد منعت مركبة الاسعاف في شارع القدس أيضا من الدخول إلى المخيم، وقامت بتفتيش المركبة بطريقة همجية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قامت بتفجير مقر حركة "فتح" في المخيم، الذي كانت قصفته فجر يوم أمس، وأجزاء من صرح الشهداء، ومركبة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال قامت بهدم عدد من المنازل بشكل جزئي داخل المخيم، وداهمت عشرات المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وقامت بالاعتداء على بعض سكانها بالبنادق، واحتجزت عشرات المواطنين، وقامت بالتحقيق مع بعضهم ميدانيا.
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